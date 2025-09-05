Messi trifft bei womöglich letztem Spiel in Argentinien

Fußball-Superstar Lionel Messi hat sich bei seinem möglicherweise letzten Pflichtspiel in Argentinien gebührend verabschiedet. Der 38-jährige Kapitän des Nationalteams traf vor 85.000 Fans im Stadion Monumental in Buenos Aires beim 3:0 gegen Venezuela doppelt. Zunächst gelang Messi im Qualifikationsspiel für die WM 2026 das 1:0 (39.). Vier Minuten nach dem 2:0 durch Lautaro Martínez (76.) erzielte Messi das Tor zum 3:0-Endstand für den bereits qualifizierten Titelverteidiger.

„Das hier auf diese Weise mit meinen Leuten abschließen zu können, ist das, wovon ich immer geträumt habe“, sagte ein sichtlich emotionaler Messi, der von seiner Familie in Buenos Aires unterstützt worden war. „Viele Jahre habe ich die Zuneigung der Barcelona-Fans genossen, und mein Traum war es, das auch in meinem Land zu erfahren.“ Auf die Frage nach seinem möglichen Rücktritt antwortete der Profi von Inter Miami, der in der südamerikanischen WM-Quali die Bestmarke von 36 Toren hält, wenig konkret. „Das ist nichts, was ich mag, will oder erwarte. Aber die Zeit vergeht und es sind schon viele Jahre vergangen.“

Es wird davon ausgegangen, dass Messi bei der WM noch einmal dabei ist – und seine Teamkarriere dann beendet. Sein Vertrag bei Inter Miami in den USA ist noch bis zum Jahresende gültig, eine Verlängerung ist laut Medienberichten aber bereits ausverhandelt.

Trio sichert sich WM-Tickets

Die letzten direkten Startplätze in der südamerikanischen Qualifikation für die WM in den USA, Kanada und Mexiko sicherten sich Uruguay, Paraguay und Kolumbien. Während Kolumbien (gegen Bolivien) und Uruguay (gegen Peru) mit 3:0-Heimsiegen den letzten Schritt machten, reichte Paraguay zuhause gegen Ecuador ein torloses Remis. Auch Rekordweltmeister Brasilien kam zuhause gegen Chile zu einem 3:0.

Sechs Mannschaften aus Südamerika qualifizieren sich direkt für die WM. Neben Uruguay, Paraguay und Kolumbien hatten sich zuvor Argentinien, Brasilien und Ecuador ihre Startplätze gesichert. Der Siebentplatzierte nimmt im kommenden März an den interkontinentalen Playoffs teil, bei denen zwei weitere WM-Tickets vergeben werden. Mit 18 Punkten steht derzeit Venezuela auf dem 7. Platz, gefolgt von Bolivien mit 17 Zählern. Die beiden liefern sich am Dienstag zum Abschluss der WM-Quali in Südamerika ein Fernduell. Während Venezuela zuhause gegen Kolumbien antritt, empfängt Bolivien Brasilien.

(APA) / Bild: Imago