Messi und Miami starten mit Sieg in Playoffs

Der achtmalige Weltfußballer Lionel Messi hat sein erstes Playoff-Spiel mit Inter Miami knapp gewonnen. Beim 2:1 (1:1) gegen Atlanta United erzielten die Altstars Luis Suarez (2.) und Jordi Alba (60.) die Treffer, Saba Lobjanidze (39.) sorgte mit dem zwischenzeitlichen Ausgleich für Spannung.

Miami fehlt somit noch ein Sieg, um das Halbfinale der Eastern Conference zu erreichen. Spiel zwei steht am 2. November in Atlanta an.

Das Messi-Team hatte sich als beste Mannschaft der Hauptrunde der Major League Soccer (MLS) für die Playoffs qualifiziert. 74 Punkte hatte vor Inter noch kein Klub geholt.

