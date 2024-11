Messi und Miami überrschend im ersten MLS-Playoff gescheitert

Der argentinische Fußball-Weltmeister Lionel Messi ist mit Inter Miami in der Major League Soccer (MLS) überraschend in der ersten Playoff-Runde ausgeschieden.

Das Team aus Florida verlor am Samstag das entscheidende dritte Spiel in Fort Lauderdale gegen Atlanta United 2:3 (1:2). Aufgestiegen ist der Steirer Hannes Wolf mit New York City FC nach Elfmeterschießen gegen FC Cincinnati. In der nächsten Runde geht es nun im Derby gegen Red Bull New York.

Wolf kam in Cincinnati bis zur 75. Minute zum Einsatz und sah die Entscheidung schon von der Bank. Nach torlosen 90 Minuten setzten sich die Gäste aus New York mit 6:5 im Elfmeterschießen durch und entschieden die „best of three“-Serie mit 2:1 für sich. Matchwinner war Torhüter Matt Freese mit einigen guten Paraden im Spiel und zwei gehaltenen Elfmetern, Mitja Ilenic verwandelte den entscheidenden Versuch. Im Halbfinale der Eastern Conference am 23. November kommt es nun erstmals im Playoff zum Hudson-River-Derby.

Auch in Florida verlor das Heimteam das Entscheidungsspiel. „Unser größtes Ziel haben wir nicht erreicht“, sagte Miamis Trainer Gerardo Martino. Stellvertretend sprach Tormann Drake Callender aus, was viele dachten: „Es ist scheiße, es tut weh.“ Das Team habe mehr von sich erwartet. „Wir hatten das Gefühl, dass wir dieses Spiel hätten gewinnen können.“

Messi-Ausgleich reicht Miami nicht

Miami ging durch Matías Rojas (17.) in Führung. Die hielt nur kurz, postwendend drehte Jamal Thiaré mit zwei Toren (19., 21.) das Spiel für Atlanta. Der achtmalige Weltfußballer Messi konnte in der zweiten Halbzeit per Kopfball (65.) noch einmal ausgleichen, doch Bartosz Slisz‘ Kopfball in der 76. Minute zum 3:2 war der Siegtreffer. Brad Guzan im Tor von Atlanta sicherte mit spektakulären Paraden den Sieg. Zwei Messi-Freistöße in den Schlussminuten landeten in der Mauer. Damit trifft Atlanta auf Orlando City.

Miami hatte in der Hauptrunde mit 74 Punkten einen Ligarekord aufgestellt. Atlanta brachte es dagegen nur auf 40 Zähler und rutschte erst über die Qualifikation gegen CF Montreal noch in die Playoffs. Miami ist das finanzstärkste Team der MLS.