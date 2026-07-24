„Messias oder bloße Kosmetik?“ Internationale Pressestimmen zur Klopp-Vorstellung

Lange Zeit wurde gesprochen und spekuliert – jetzt ist es fix. Jürgen Klopp wurde heute offiziell als neuer Bundestrainer präsentiert. So reagiert die internationale Presse:

SPANIEN

Marca: „Jetzt richten sich alle Blicke auf Klopp. Seine Fähigkeit, konkurrenzfähige Mannschaften aufzubauen, ist die große Hoffnung eines Deutschlands, das daran arbeitet, verloren gegangenes Prestige zurückzugewinnen und wieder um die großen Titel mitzuspielen. Seine Ankunft hebt zudem das Niveau der Trainerbänke der großen Nationalteams noch weiter an.“

ENGLAND

BBC: „Messias oder bloße Kosmetik? Klopp muss die Zweifler beim Wiederaufbau der deutschen Nationalmannschaft überzeugen. Einst wurde er als Fußball-Messias von Liverpool gefeiert. Nun soll Jürgen Klopp für sein Land Wunder vollbringen.“

The Telegraph: „Jürgen Klopp droht am Tag seiner Vorstellung mit Rücktritt vom Deutschland-Job. Der ehemalige Liverpool-Trainer stellt ein Ultimatum, während er seine zweijährige Trainerpause mit einem Vertrag über 6 Millionen Pfund pro Jahr beendet.“

Liverpool Echo: „Jürgen Klopp sendet eine deutliche Botschaft, nachdem seine Verpflichtung als Bundestrainer bestätigt wurde. Der ehemalige Liverpool-Trainer warnt, dass er sein neues Amt aufgeben werde, falls seine Familie von den Medien bedrängt wird.“

The Sun: „Klopp mit eindringlicher Warnung: ‚Lasst meine Familie in Ruhe‘. Er schwört, den Job hinzuschmeißen, falls es Kritik unter der Gürtellinie gibt. Er setzt den Fans und den Medien nach dem WM-Desaster deutliche Grenzen.“