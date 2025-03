Messis erster Auftritt auf Jamaika: „Es war elektrisierend“

Lionel Messi hat bei seiner Premiere auf Jamaika als Einwechselspieler überzeugt und mit Inter Miami das Viertelfinale des CONCACAF Champions Cups erreicht. Der argentinische Weltmeister kam beim 2:0 (1:0) gegen Cavalier FC in Kingston in der 53. Minute von der Bank und erzielte den Treffer zum Endstand (90.+2). Schon das Hinspiel hatte Miami 2:0 gewonnen, Messi fehlte in der Partie.

Drei Spiele nacheinander hatte der 37-Jährige ausgesetzt, nach der kleinen Verschnaufpause war er bei seinem ersten Spiel überhaupt auf Jamaika aber voll da. „Er hat sich sehr gut gefühlt, er hat getroffen, die Jamaikaner konnten ihn sehen – es war eine tolle Nacht für alle“, sagte Messis Trainer Javier Mascherano.

Luis Suárez (37.) hatte Miami in Führung und Richtung Viertelfinale geschossen. Die Fans im Nationalstadion von Kingston – und wohl auch der Trainer der Gastgeber – fieberten jedoch Messis Einsatz entgegen. „Es war elektrisierend. Die Leute sind hierhergekommen, um Messi irgendwie zu sehen. Als er auf das Feld gekommen ist, habe ich ein paar Änderungen vorgenommen, um alle zu beruhigen, aber ich wusste, dass ein Effekt eintreten würde“, sagte Rudolph Speid.

Der Cavalier FC spielt in der Liga in einem kleinen Stadion vor maximal 3000 Fans. Für den Auftritt des Weltstars zog der Klub extra ins 35.000 Zuschauer fassende Nationalstadion der Hauptstadt um. Für Miami und Messi geht es im Champions Cup gegen Los Angeles FC weiter.

(SID)/Beitragsbild: Imago