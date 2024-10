Mexiko als guter Boden: Verstappen will endlich wieder siegen

Max Verstappen hofft beim Formel-1-Grand-Prix in Mexiko-Stadt auf die Rückkehr auf die Siegerstraße. Der niederländische Red-Bull-Pilot darf sich berechtigte Hoffnungen darauf machen, am Sonntag als Erster über die Ziellinie zu fahren, ist Mexiko doch ein sehr nährreicher Boden für ihn gewesen. Fünf der letzten sechs Rennen im Autódromo Hermanos Rodríguez konnte der WM-Titelverteidiger für sich entscheiden. Aktuell ist bei Verstappen von einer Topform aber keine Spur.

Nach einem starken Saisonstart gab es in neun Rennen keinen Sieg, der letzte und zugleich siebente in dieser Saison liegt mit jenem am 23. Juni in Barcelona lange zurück. Auch deshalb ist der vierte WM-Titel Verstappens in Folge nicht in trockenen Tüchern. „Wir haben in Austin einige gute Schritte gemacht und einige vielversprechende Verbesserungen am Auto gesehen. Es wird darum gehen, diesen Schwung beizubehalten und weiterhin wichtige Punkte in der Meisterschaft zu sammeln“, sagte das Red-Bull-Aushängeschild.

Die guten Erinnerungen an Mexiko – seine erfolgreichste Strecke neben dem Red Bull Ring in der Steiermark – stimmen ihn zuversichtlich. „Wir sind hier in der Vergangenheit immer gut gefahren, ich habe es auf dieser Strecke immer genossen“, betonte der 27-Jährige. In der WM-Wertung hält er bei 354 Punkten, fünf Rennen vor Schluss beträgt der Vorsprung auf McLarens Lando Norris (297) 57 Zähler. Auch Austin-Champion Charles Leclerc (275), der zuletzt einen Ferrari-Doppelerfolg vor Carlos Sainz anführte, darf sich noch kleine Hoffnungen machen.

Vor Rennen in Mexiko: Verstappen profitiert von Norris-Strafe

Verstappen profitierte in Austin von einer Fünf-Sekunden-Zeitstrafe für Norris nach einem gemeinsamen Duell, die diesen auf Rang vier zurückschob. Zum ersten Mal in den jüngsten fünf Grand Prix schnitt der WM-Leader dadurch besser ab als sein Rivale. Norris peilt in Mexiko seinen ersten Podestplatz an, besser als Fünfter war der Brite dort nie. Der einzige Aktive neben Verstappen der dort gewonnen hat (2016, 2019), ist Rekord-Weltmeister Lewis Hamilton. Der Brite schied in Austin aus. „Nach einem schwierigen Wochenende in Austin haben wir gleich die Möglichkeit zurückzuschlagen“, sagte Mercedes-Teamchef Toto Wolff.

Sein Team ist in der Konstrukteurswertung mit 344 Punkten nur Vierter. Davor kommt es zu einem extrem spannenden Kampf um den Titel, in dem McLaren (544) vor Red Bull (504) und Ferrari (496) die Nase vorne hat. Für andere Schlagzeilen sorgt Fernando Alonso. Der spanische Aston-Martin-Fahrer erreicht am Sonntag als erster Pilot die 400-Grand-Prix-Marke.

(APA).

Beitragsbild: Imago.