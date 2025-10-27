Mexiko als WM-Wende? Norris dominiert, Piastri schwächelt

Der Brite Lando Norris hat nach seiner Machtdemonstration in Mexiko die Buhrufe von den Rängen souverän weggelächelt.

Das Momentum im WM-Kampf liegt vier Rennwochenenden vor Schluss eindeutig bei ihm, denn sein McLaren-Teamkollege Oscar Piastri schwächelt gehörig. „Das war definitiv meine beste Leistung“, betonte Norris nach seinem überlegenen Erfolg vor Charles Leclerc im Ferrari und Red-Bull-Titelverteidiger Max Verstappen.

Die internationale Presse überschüttete Norris mit Lob. „Der Brite von McLaren ließ der Konkurrenz nur Brösel übrig“, urteilte die französische Sportzeitung „L’Equipe„. Der englische „Guardian“ schrieb: „Wenn das Timing in einem Rennen entscheidend ist, dann hat Lando Norris mit seinem absolut makellosen Urteilsvermögen genau den richtigen Moment getroffen.“

Norris im Hoch, Piastri-Tief mit Monza als Knackpunkt

Die Schmähungen von den Rängen steckte Norris locker weg. „Ich weiß nicht, warum ich nicht aufhören kann zu lachen, wenn ich ausgebuht werde. Ich glaube, das macht es unterhaltsamer für mich. Also, ja, sie können weitermachen, wenn sie wollen“, sagte Norris. Gut finde er die Buhrufe jedoch nicht. „Natürlich will man das nicht. Mir ist es lieber, wenn die Leute mich anfeuern. Aber ich konzentriere mich einfach auf meine Sache“, sagte der Brite. Und die machte er in Mexiko besonders gut, während sein Stallrivale Piastri hinter Sensationsmann Oliver Bearman (Haas) nur Fünfter wurde. Wodurch er Norris in der WM-Wertung um einen Punkt vorbeilassen musste. „Wenn dein Teamkollege das Rennen gewinnt und du landest auf Platz fünf, ist das nicht super“, sagte Piastri, der mit seinem Boliden neuerdings fremdelt, während Norris mit dem McLaren besser zurechtkommt.