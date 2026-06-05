Mexiko bereit für die WM: Kantersieg gegen Serbien

Gelungene Generalprobe für das WM-Auftaktspiel: Co-Gastgeber Mexiko hat seine letzte Vorbereitungspartie für ein Signal an die Konkurrenz genutzt. Das Team von Trainer Javier Aguirre bezwang Serbien mit 5:1 (2:1) im Estadio Nemesio Díez in Toluca.

Mexiko, das am 11. Juni das Eröffnungsspiel der gemeinsam mit den USA und Kanada ausgerichteten Fußball-Weltmeisterschaft gegen Südafrika bestreiten wird, drehte nach dem Führungstreffer der nicht-qualifizierten Serben durch Petar Stanic (19.) auf. „El Tri“ jubelte über Tore von Johan Vásquez (34.), Raúl Jiménez (57.) und Luis Chávez (90.), hinzu kamen zwei Eigentore von Stefan Bukinac (45.+2) und Adem Avdic (72.).

Mexiko bleibt damit in acht WM-Vorbereitungsspielen ungeschlagen und geht mit sechs Siegen und zwei Unentschieden voller Selbstbewusstsein in die WM-Auftaktpartie im legendären Aztekenstadion in Mexiko-Stadt. Das Team um den erfahrenen Torhüter Guillermo Ochoa trifft in der Gruppe A auch noch auf Südkorea und Tschechien.

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