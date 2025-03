Mexiko gewinnt CONCACAF Nations League

Mexiko hat das Finale der CONCACAF Nations League gegen Panama dank eines Elfmeters in der Nachspielzeit gewonnen. Der Co-Gastgeber der Fußball-WM 2026 setzte sich am Sonntag (Ortszeit) in Inglewood/Kalifornien mit 2:1 (1:1) durch, beide Treffer der Mexikaner erzielte Raul Jimenez (8., 92.).

Die ersten drei Ausgaben des Turniers (2021, 2023, 2024) hatten die USA für sich entschieden. Die US-Amerikaner von Trainer Mauricio Pochettino verloren indes das Spiel um Platz drei.

Etwas mehr als ein Jahr vor der Heim-WM kassierten die USA mit einer 1:2-Niederlage gegen Kanada, einen weiteren WM-Gastgeber, erneut einen Dämpfer, nachdem die Pochettino-Truppe am Donnerstag Panama im Halbfinale (0:1) unterlegen war. „Es ist besser, jetzt zu verlieren, weil wir noch Zeit haben. Falls wir in einem Jahr in dieser Situation sein sollten, werde ich sicher sagen: ‚Houston, wir haben ein Problem. SOS'“, sagte Pochettino. Der ehemalige Chelsea-, PSG- und Tottenham-Coach betonte, rechtzeitig einen Weg zu finden, um Leistung abzurufen.

(APA/Reuters) / Artikelbild: Imago