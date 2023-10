Mexiko-Quali mit Folgen: Sechs Untersuchungen, zwei Strafen!

Das Mexiko-Qualifying war an Spannung kaum zu überbieten. Die Top 3 trennten lediglich 97 Tausendstel. Doch auch nach der Action auf dem Asphalt gab es reichlich Gesprächsstoff. Gleich sechs Fahrer und ein Team wurden für eventuelle Vergehen zu den Stewards gebeten. Letztlich wurden zwei Strafen ausgesprochen.

Fast im Minutentakt ploppten während des Qualifyings in Mexiko City die Hinweise der Stewards auf, dass es eine Untersuchung nach der Polejagd geben wird.

Konkret wurden sechs Fahrer und ein Team zum Rapport gebeten. Dabei ging es um folgende Vergehen:

Die Untersuchungen nach dem Qualifying in Mexiko in der Übersicht

George Russell (Mercedes): Behindern in der Boxengasse

Max Verstappen (Red Bull): Behindern in der Boxengasse

Fernando Alonso (Aston Martin): Behindern in der Boxengasse

Logan Sargeant (Williams): Überholen unter Gelber Flagge in Kurve 3

Lewis Hamilton (Mercedes): Zu schnelles Fahren unter Gelber Flagge in Kurve 3

Williams/Yuki Tsunoda (AlphaTauri): Williams-Wagenheber in der Boxengasse, der vom Japaner mit dem Auto mitgeschliffen wurde

Geldstrafe für Williams – Startplatzstrafe und Strafpunkte für Sargeant

Die sechs Untersuchungen hatten letztendlich lediglich zwei Strafen zur Folge. Verstappen, Hamilton, Russell und Alonso kamen ohne jegliche Konsequenzen davon. Anders sieht die Sachlage beim Williams-Rennstall aus. Das Team wurde von den Stewards aufgrund des in der Pitlane unbeaufsichtigt liegengelassenen Wagenhebers zu einer Geldstrafe von 20.000 Euro verdonnert, wobei davon 10.000 Euro erst bezahlt werden müssen, wenn der Rennstall innerhalb der nächsten zwölf Monate erneut „straffällig“ wird.

Auch Williams-Fahrer Sargeant wurde von den Stewards belangt, da er Tsunoda unter Gelber Flagge überholt hatte. Die Strafe für den US-Amerikaner: 10 Startplätze zurück und zwei Strafpunkte auf seine Superlizenz. Damit kommt er in dieser Statistik innerhalb der letzten zwölf Monate auf sechs. Ab zwölf gibt es eine Rennsperre. Obwohl Sargeant beim Qualifying keine Zeit gesetzt und damit die 107-Prozent-Regel (in diesem Fall eine Zeit unter 1:23.565) nicht erfüllt hat, darf er dennoch starten. Die Stewards begründen das Startrecht mit „zufriedenstellenden Zeiten in den Trainingssessions“.

Damit greift die Zehn-Plätze-Strafe für Sargeant direkt beim GP von Mexiko. Damit muss er beim Rennen am Sonntag (ab 19:30 Uhr LIVE auf Sky Sport F1 – streame das Rennen mit dem Sky X Traumpass) von P20 starten. Obwohl er bei der Quali den letzten Platz belegt hatte, hätte der US-Amerikaner ursprünglich von P19 starten dürfen, da Tsunoda aufgrund zahlreicher Wechsel von Teilen das Kontingent überschritten hatte und dadurch ganz nach hinten versetzt wurde. Durch die Strafe heißt die Startreihenfolge am Ende des Feldes nun aber: P19: Tsunoda, P20: Sargeant.

(skysport.de) / Bild: Sky