Miami Dolphins setzen Tagovailoa auf die Bank

Die Miami Dolphins aus der NFL nehmen kurz vor Ende der Regular Season einen Quarterback-Tausch vor und setzen Tua Tagovailoa auf die Bank. Wie amerikanische Medien übereinstimmend berichten, übernimmt Rookie-Quarterback Quinn Ewers im Heimspiel gegen die Cincinnati Bengals am Sonntag für den 27-Jährigen. Die Dolphins haben keine Chance mehr auf die Play-offs.

Die Kritik an Tagovailoa war zuletzt gewachsen, Headcoach Mike McDaniel hatte den Spielmacher nach der enttäuschenden 15:28-Niederlage bei den Pittsburgh Steelers angezählt. „Ich denke, das Spiel des Quarterbacks letzte Nacht war nicht gut genug, und deshalb kommt für mich alles infrage“, sagte McDaniel.

Drei Spiele vor Saisonende steht das Team aus Florida bei einer Bilanz von sechs Siegen und acht Niederlagen. Tagovailoa führt die Liga mit 15 Interceptions in 14 Spielen an. Die Dolphins hatten Tagovailoa 2020 im Draft mit dem insgesamt fünften Pick ausgewählt.

