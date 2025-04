Miami mit Messi letztes ungeschlagenes MLS-Team

Superstar Lionel Messi und Inter Miami sind in der nordamerikanischen Fußballliga MLS das letzte ungeschlagene Team. Die Franchise aus Florida wahrte im achten Saisonspiel ihre weiße Weste durch ein 1:0 (1:0) bei Columbus Crew, Weltmeister Messi agierte dabei weitgehend unauffällig.

Den Siegtreffer vor 60.614 Zuschauern im Huntington Bank Field, der Heimstätte der Cleveland Browns aus der NFL, erzielte Benjamin Cremaschi in der 30. Minute per Flugkopfball. Messi kommt in bislang fünf MLS-Spielen auf drei Treffer und zwei Vorlagen.

Marco Reus gab derweil nach fünfwöchiger Verletzungspause sein Comeback bei Los Angeles Galaxy, auf den ersten Saisonsieg muss der Meister aber weiter warten. Nach dem 0:1 (0:0) beim FC Austin bleibt der Titelverteidiger auch nach neun Begegnungen mit nur drei Punkten am Tabellenende der Western Conference. Der langjährige BVB-Profi Reus wurde in der 62. Minute eingewechselt, es war sein erster Einsatz seit dem 10. März.

