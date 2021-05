Michorl: “Im Moment sind wir in der sogenannten ‘Rue de la Gack'”

via

Für den LASK geht es im Duell gegen den Wolfsberger AC (ab 17.30 Uhr live und exklusiv auf Sky Sport Austria 2 – streame das Spiel mit dem SkyX-Traumpass) um wichtige Punkte im Kampf um einen internationalen Startplatz. Doch in der Meistergruppe will es für die Linzer nicht so richtig laufen, man holte nur sechs Punkte bzw. einen Sieg aus sieben Partien.

“Im Moment sind wir in der sogenannten Rue de la Gack”, fasst Peter Michorl die aktuelle Situation zusammen. Auch der Leistungsträger agiert in der aktuellen Spielzeit nicht in seiner Höchstform. “Ich hab schon besser Fußball gespielt, keine Frage”, gesteht der 25-Jährige.

Dennoch schaut Peter Michorl positiv auf die verbleibenden Runden. “Wir haben glaub ich der ganzen österreichischen Bundesliga gezeigt, dass wir nicht tot sind”, so der Mittelfeldspieler. Doch selbst wenn es für den LASK nur für den fünften oder sechsten Platz reicht, wäre das laut Michorl “kein Super-GAU”.

Keine Zweifel am Trainer

Trotz der immer wieder aufkommenden Kritik an Trainer Dominik Thalhammer, gibt es beim LASK-Spieler keine Zweifel am Trainer. “Er ist der Richtige für uns”, ist sich Michorl sicher.