Michorl im Visier von Bundesliga-Konkurrent

Neue Aufgabe für Peter Michorl nach den schweren letzten Monaten beim LASK? Nachdem der 29-Jährige bei den Linzern ausgebootet wurde, könnte nun ein ligainterner Wechsel folgen.

Einem Bericht der Krone zufolge steht Michorl beim Wolfsberger AC hoch im Kurs. Dort ist mit Dietmar Kühbauer ein alter Bekannter seit einigen Wochen Trainer. Unter dem 53-Jährigen war der gebürtige Wiener beim LASK eine Stammkraft und stets gesetzt. Nun könnte sich laut dem Bericht ein Wechsel ins Lavanttal und die Wiedervereinigung mit Kühbauer anbahnen – die Kärntner sollen an einer Verpflichtung interessiert sein. Der Vertrag des Mittelfeldspielers läuft aus, der WAC müsste also keine Ablöse für Michorl bezahlen. Konkrete Details zu möglichen Verhandlungen gibt es allerdings nicht.

In der laufenden Saison verlor der 29-Jährige – der bei den Fans den Status als Vereinsikone genießt – überraschend seinen Stammplatz bei den Linzern. Lediglich elf Ligaspiele absolvierte Michorl in der vergangenen Saison, davon keines über die vollen 90 Minuten. Dabei blieb er ohne Torbeteiligung. Michorl war auch nicht Teil des LASK-Kaders für die UEFA Europa League. Die zweite Saisonhälfte verbrachte der Mittelfeldspieler großteils bei den Amateuren der Linzer.

LASK verabschiedet Vereinsikonen

Michorl will „erstklassig“ bleiben – Auch die Austria eine Option?

Michorl hatte immer wieder betont, dass er sich weiterhin in der höchsten österreischen Spielklasse sieht. Mit dem WAC unter Kühbauer könnte er diese Chance jetzt bekommen. Auch mit der Wiener Austria, bei der der Wiener im Nachwuchs kickte, wurde der 29-Jährige in den vergangenen Monaten in Verbindung gebracht. Sportdirektor Manuel Ortlechner hielt sich im Winter angesprochen auf eine mögliche Verpflichtung noch bedeckt.

