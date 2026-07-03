Miedler/Cabral im Wimbledon-Doppel im Achtelfinale

Der Niederösterreicher Lucas Miedler steht beim Tennis-Grand-Slam von Wimbledon mit seinem portugiesischen Doppelpartner Francisco Cabral in der dritten Runde.

Das als Nummer elf gesetzte Duo besiegte am Freitag den Peruaner Ignacio Buse und den Argentinier Marco Trungelliti 4:6,6:4,6:1. Miedler spielt mit Cabral, da sein regulärer Standardpartner Alexander Erler am rechten Ellenbogen verletzt ist. Miedler/Cabral hatten bis ins heurige Jahr regulär zusammengespielt.