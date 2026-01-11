Milan kommt bei Florenz nicht über Remis hinaus

Milan hat sich in der italienischen Serie A mit einem 1:1 bei der Fiorentina erneut mit einem Unentschieden begnügen müssen.

Lange sah es in Florenz nach der zweiten Saisonniederlage für die Mailänder aus. Der eingewechselte Christopher Nkunku rettete dem Tabellenzweiten mit seinem Treffer in der 90. Minute immerhin einen Punkt, nachdem Pietro Comuzzo (66.) die abstiegsbedrohten Hausherren in Führung geköpfelt hatte. Kurz vor Schluss traf Fiorentina noch die Latte.

Bereits gegen Genoa hatte Milan zuletzt beim 1:1 Zähler eingebüßt. Die Rossoneri halten immerhin bei nun 18 Runden ohne Niederlage. In der Tabelle droht Milan jedoch Boden auf den Stadtrivalen und Spitzenreiter Inter zu verlieren.

„Wir hatten eine gute erste Halbzeit mit vielen Chancen, die wir leider nicht nutzen konnten. Nach der Pause sind wir teils wieder in unsere alten Muster verfallen“, sagte Trainer Massimiliano Allegri.

(APA/SID) / Bild: Imago