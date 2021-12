Milan mit Last-Minute-Remis in Udine, Juve verpasst Sieg

Spitzenreiter AC Milan hat am Samstag die dritte Niederlage in der laufenden Saison der italienischen Fußball-Serie-A gerade noch vermieden. Die „Rossoneri“ erkämpften auswärts gegen Udinese dank eines Treffers von Zlatan Ibrahimovic in der 92. Minute ein 1:1, könnten nun aber am Sonntag Platz eins verlieren. Titelverteidiger Inter Mailand hat vor seinem Heimspiel zwei Punkte Rückstand auf Milan, Napoli liegt vor dem Heimmatch gegen Empoli drei Zähler hinter den Mailändern.

Nur an der sechsten Stelle rangiert Rekordchampion Juventus Turin nach einem 1:1 bei Venezia. Die Österreicher David Schnegg und Michael Svoboda saßen bei den Gastgebern auf der Bank.

(APA)

Bild: Imago