Milan patzt erneut im Meisterrennen

AC Milan hat im Kampf um die italienische Meisterschaft den nächsten herben Rückschlag kassiert.

Die Mailänder von Trainer Massimiliano Allegri mussten in der 32. Runde der Serie A eine bittere 0:3 (0:2)-Heimniederlage gegen Udinese hinnehmen. Nach der dritten Niederlage in den jüngsten vier Spielen liegen die „Rossoneri“ sechs Spiele vor dem Ende neun Punkte hinter Tabellenführer Inter Mailand.

Napoli hat zwei Zähler mehr auf dem Konto und genauso wie Inter eine Begegnung weniger absolviert. Inter ist am Sonntag (20.45 Uhr) beim Tabellenfünften Como zu Gast, Napoli will seine Titelchancen kurz zuvor (15.00 Uhr) auswärts bei Parma am Leben halten. Juventus setzte sich unterdessen mit 1:0 (0:0) bei Atalanta Bergamo durch und feierte damit einen wichtigen Sieg im Kampf um die Champions-League-Startplätze. Die Turiner kletterten zumindest vorübergehend auf den vierten Tabellenplatz.

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