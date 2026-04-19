Milan-Verbleib? Modric stellt drei Bedingungen

Luka Modric fühlt sich mit 40 Jahren noch immer fit genug, um auf höchstem Niveau Fußball zu spielen. Sein Vertrag beim AC Milan läuft im anstehenden Sommer aus, verankert ist eine spielerseitig Option auf ein weiteres Jahr.

Ob der Altstar diese ziehen und eine weitere Saison in Italien bleiben wird? Laut Transfer-Expert Gianluca Di Marzio stellt der Kroate dafür drei Bedingungen.

Einmal müsse Milan für die kommende Saison eine konkurrenzfähige Mannschaft zusammenstellen, die um die italienische Meisterschaft mitspielen kann. Zudem sollte die Qualifikation für die Champions League gesichert sein – aktuell stehen die Rossoneri auf Platz zwei der Serie A. Und Modric wünscht sich, dass Massimiliano Allegri, der als Kandidat für den Posten des italienischen Nationaltrainers gehandelt wird, in der Verantwortung als Chefcoach bleibt.

Der Mittelfeldstratege war im vergangenen Sommer nach 13 erfolgreichen Jahren von Real Madrid zu Milan gewechselt und kommt in dieser Saison in 35 Pflichtspielen auf zwei Tore und drei Vorlagen.

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