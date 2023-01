Milan verspielt Führung gegen die Roma

via

Verfolger AC Milan hat in der Serie A zwei Punkte aus der Hand gegeben. Der italienische Meister spielte gegen die AS Roma nur 2:2.

Pierre Kalulu (30.) brachte Milan in Führung, ehe Tommaso Pobega (77.) in der zweiten Hälfte nachlegte. Kurz vor Schluss kam die Roma durch ein Kopfballtor von Roger Ibanez (87.) nochmal heran. In der 94. Minute gelang den Römern der Ausgleich durch Tammy Abraham.

In der Tabelle liegt Milan nun sieben Punkte hinter Spitzenreiter Napoli punktgleich mit Juventus auf Platz zwei.

