Milliardendeal fixiert! INEOS und Ratcliffe kaufen Anteile von ManUnited

Nach 13 Monaten Verhandlung zwischen INEOS und der Glazer-Familie konnte nun ein Milliarden-Deal fixiert werden. Sir Jim Ratcliffe und die INEOS-Gruppe hat den Kauf von 25 Prozent der Aktienanteile von Manchester United erfolgreich abgeschlossen und wird Minderheitseigentümer des aktuell Tabellen-8. der Premier League.

Ratcliffe hat den Anteil zu einem Preis von rund 30 US-Dollar pro Aktie (26 Pfund) erworben und wird nun die Kontrolle über den gesamten Fußballbetrieb des Vereins übernehmen. „Dies umfasst alle Bereiche des Männer- und Frauenfußballs sowie der Akademien“, heißt es in einer Erklärung. Der Deal muss allerdings noch von der Premier League genehmigt werden, was bis zu acht Wochen dauern könnte.

Ratcliffe wird dem Verein 273 Millionen Euro (237 Millionen Pfund) für Investitionen in die Infrastruktur zur Verfügung stellen. Insgesamt belaufen sich seine Ausgaben auf etwa 1,5 Milliarden Euro (1,2 Milliarden Pfund). Die Renovierung des Old Trafford soll schätzungsweise mehr als 280 Millionen Pfund kosten. Diese Sanierung wird vom Milliardär persönlich finanziert und soll nicht zu einer Erhöhung der bestehenden Schulden von Manchester United führen, so der Verein in der Aussendung.

Der Deal zwischen den Glazers und Ratcliffe kommt nach monatelangen Verhandlungen mit mehreren potenziellen Käufern zustande, darunter auch der katarische Geschäftsmann Scheich Jassim bin Hamad al-Thani, der die volle Kontrolle über den Verein übernehmen wollte.

(Red.)/Bild: Imago