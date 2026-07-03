Millionen-Coup perfekt! Bayern sichert sich DFB-Star

DFB-Star Nathaniel Brown wechselt mit sofortiger Wirkung offiziell zum FC Bayern. Der Transfer ist in trockenen Tüchern!

Nachdem Sky Sport bereits in den vergangenen Tagen von einer vollständigen Einigung zwischen allen Beteiligten berichtet hatte, machten die Klubs den Wechsel am Freitag nun offiziell. Der Rekordmeister legt für die Dienste von Brown 50 Millionen Euro an fixer Ablösesumme auf den Tisch der SGE, wozu noch fünf Millionen Euro an Bonuszahlungen kommen können.

, ! ❤️ Willkommen beim FC Bayern, Nene. pic.twitter.com/REWcrMyo0x — FC Bayern München (@FCBayern) July 3, 2026

Eberl überzeugt: Brown wird „unsere Möglichkeiten erweitern“

„Wir freuen uns sehr, in Nathaniel Brown einen Spieler zum FC Bayern zu holen, der eine rasante Entwicklung genommen hat, trotzdem noch viel Potenzial besitzt und dem die Zukunft gehört. Er hat bei der WM Akzente gesetzt und gezeigt, warum wir uns schon länger mit ihm befasst haben. Er wird unsere Möglichkeiten in der Defensive und im Mittelfeld erweitern“, sagte Sportvorstand Max Eberl.

Erst am Mittwoch hatte der FC Bayern den marokkanischen WM-Star Ismael Saibari von der PSV Eindhoven geholt. Saibari unterschrieb ebenfalls einen Vertrag bis Sommer 2031.

Vertrag bis 2031

Der DFB-Senkrechtstarter, der ausschließlich zu den Bayern wollte, erhält in München außerdem einen Vertrag bis 2031. Brown stammt ursprünglich aus der Jugend des 1. FC Nürnberg und wechselte im Januar 2024 für 5,5 Millionen Euro vom Club zu Eintracht Frankfurt. Für die Hessen absolvierte er 75 Pflichtspiele (7 Tore, 13 Vorlagen). Zuvor spielte er bereits 43. Mal (1 Tor, 8 Vorlagen) für die Nürnberger Profs.

„Der FC Bayern gehört zu den besten Vereinen der Welt. Die Chance, für diesen Club zu spielen, bedeutet mir unglaublich viel und erfüllt mich mit Stolz. Zudem komme ich aus Bayern, was es noch spezieller macht. Ich habe immer davon geträumt, auf höchstem Niveau um die größten Titel zu spielen, setze mir die höchsten Ziele und möchte jeden Tag das Maximum aus mir herausholen“, sagte der gebürtige Amberger in der Bayern-Mitteilung.

Bei der WM in den USA stand der Außenverteidiger in drei der vier deutschen Spiele in der Startelf, konnte das frühe Ausscheiden gegen Paraguay aber nicht verhindern.