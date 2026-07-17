Millionen-Transfer nach Leeds: WAC & Klagenfurt kassieren bei Muharemovic-Deal mit

Tarik Muharemović setzt seine Karriere in der Premier League fort. Leeds United gab am Freitag die Verpflichtung des 23-jährigen Innenverteidigers von US Sassuolo bekannt und stattete ihn mit einem Vertrag bis 2031 aus.

Der Klub investiert 40 Millionen Euro Ablöse in den bosnischen Nationalspieler. Damit zählt Muharemović zu den teuersten Neuzugängen der Vereinsgeschichte von Leeds.

Ausbildungsentschädigungen für WAC und Klagenfurt

Über den millionenschweren Transfer freuen sich auch der Wolfsberger AC und Austria Klagenfurt: Der in Ljubljana geborene Verteidiger wuchs in Österreich auf und absolvierte einen Teil seiner Jugend bei den beiden Kärntner Klubs. Der WAC darf über eine Ausbildungsentschädigung von etwa 600.000 Euro jubeln, Austria Klagenfurt bekommt etwa 400.000 Euro.

Muharemović spielte zuletzt eine starke Saison 2025/26 in der Serie A und gehörte zu den besten Innenverteidigern der Liga. Zudem war er Stammspieler der Nationalmannschaft von Bosnien-Herzegowina bei der WM.

Auch Juventus verdient kräftig mit

Neben dem WAC und Austria Klagenfurt profitiert auch Juventus Turin erheblich vom Wechsel. Die Bianconeri haben Muharemović im Sommer 2025 nach einem Leihjahr bei Sassuolo für zwei Millionen Euro an die Neroverdi verkauft. Durch eine Weiterverkaufsbeteiligung erhält Juventus nun 50 Prozent der Ablöse.