Millionenprämie winkt Salzburg bei Viertelfinal-Einzug

Der FC Salzburg kämpft in der Champions League gegen den FC Bayern München (Dienstag ab 19:30 Uhr live auf Sky Sport Austria 2 – streame das Spiel mit dem Sky X Traumpass) um einen historischen Meilenstein: Als erstes österreichisches Team könnten die Salzburger bei einer Überraschung das CL-Viertelfinale erreichen. Doch auch abgesehen davon bietet die CL-K.O.-Phase besondere finanzielle Anreize.

Sollten die Bundesliga-Tabellenführer tatsächlich die nächste Runde erreichen, dürfte sich Salzburg über eine Viertelfinal-Prämie von 10,6 Millionen Euro freuen – und würde in jedem Fall zwei weitere CL-Partien bestreiten dürfen.

Bereits nach der Gruppenphase war den Salzburgern ein Millionenregen sicher: 35,5 Millionen Euro an Einnahmen kann der Neo-Achtelfinalist durch Prämien sowie durch die Ergebnisse der Gruppenphase fix einplanen, hinzu kommen noch nicht festgelegte Einkünfte aus dem Marktpool sowie exkludierte Zuschauereinnahmen.

FC Bayern hält bei über 70 Millionen Euro

Noch mehr konnte bereits Bayern München lukrieren: Durch die sechs Siege in der Gruppenphase hält der deutsche Meister bei bereits 78,4 Millionen Euro an UEFA-Prämien. Ein Vorstoß ins Halbfinale wird von der UEFA im Übrigen mit weiteren 12,5 Millionen belohnt. Der Finalsieger am 28. Mai im Stade de France von Paris erhält dann nochmals 20 Millionen Euro.

