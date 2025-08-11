Millionentransfer: WAC-Gegner PAOK verstärkt sich im Sturmzentrum
PAOK Saloniki verstärkt sich laut Transfer-Experte Fabrizio Romano im Sturmzentrum.
Demnach nimmt der WAC-Gegner in der Europa-League-Quali mit Georgios Giakoumakis einen neuen Angreifer auf Leihbasis unter Vertrag. Der 30-Jährige, der in seiner Laufbahn u.a. 22 Länderspiele (vier Tore) für Griechenland bestritten hat, soll eine Leihgebühr von zwei Millionen Euro kosten.
Weltenbummler Giakoumakis verstärkt PAOK
Zudem soll es eine Kaufoption für PAOK geben. Giakoumakis kickt derzeit beim mexikanischen Verein Cruz Azul. Zuvor spielte der Grieche u.a. für Atlanta United, Celtic Glasgow, VVV-Venlo und AEK Athen.
Ob es PAOK schafft, den Deal rechtzeitig für die Partie beim WAC am Donnerstag (19 Uhr) einzutüten, bleibt abzuwarten. Das Hinspiel in Saloniki endete 0:0.
