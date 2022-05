Millionenverlust für Barca: Coutinho wechselt fix zu Aston Villa

Mittelfeldspieler Philippe Coutinho läuft auch in Zukunft für den englischen Premier-League-Klub Aston Villa auf.

Der Verein aus Birmingham verpflichtet den 29-jährigen Brasilianer fest vom FC Barcelona und stattet ihn mit einem Vertrag bis 2026 aus.

Aston Villa is delighted to announce the permanent signing of Philippe Coutinho from Barcelona for an undisclosed fee! 🙌

— Aston Villa (@AVFCOfficial) May 12, 2022