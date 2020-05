Milner schwärmt: Das macht Klopp anders als andere Trainer

via

James Milner hat mit dem FC Liverpool unter Jürgen Klopp die Champions League gewonnen. Der 34-Jährige erklärt, wie sein Coach das Training gestaltet.

James Milner spielt seit 2015 für den FC Liverpool. Wenn er über seinen Trainer Jürgen Klopp redet, gerät der Engländer ins Schwärmen. Für ihn ist er einer der besten Coaches, mit denen er jemals zusammengearbeitet hat. “Er ist ganz oben dabei – wenn nicht gar der Beste”, so Milner in einem Interview mit der BBC.

“Torhüter haben Albträume”

Das Training von Klopp stößt bei Milner besonders auf Begeisterung. Der 34-Jährige nennt den Grund dafür: “Seine Trainingseinheiten unterscheiden sich von allem, was ich bisher gemacht habe. Du machst niemals eine automatisierte Einheit – egal, ob es sich um ein Pass- oder Schusstraining handelt. Du reagierst immer auf die nächste Situation. Wenn wir eine Schussübung machen, spielen wir mit drei oder vier Bällen gleichzeitig. Die Torhüter haben Albträume, wenn sie einen Schuss parieren und dann direkt zum Nächsten hechten müssen.”

Als weiteren Faktor für Klopps Erfolg nennt Milner dessen Umsichtigkeit. “Alles dreht sich darum, auf die nächste Situation zu reagieren und im Spiel zu bleiben. Er ist sehr gut darin, immer darüber nachzudenken, was ein Spiel beeinflussen könnte. Er ist sich sehr bewusst, was um ihn herum vor sich geht und versucht immer alles, was die Leistung oder Mentalität des Teams im Spiel beeinträchtigen könnte, im Keim zu ersticken.”

