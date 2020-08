Milwaukee Bucks und L.A. Lakers in Conference-Halbfinali

Die Titelkandidaten Milwaukee Bucks und Los Angeles Lakers haben sich am Samstag (Ortszeit) jeweils für das Conference-Halbfinale in den NBA-Play-offs qualifiziert. Das Topteam der Eastern Conference gewann im ersten Spiel nach der Anti-Rassismus-Pause gegen Orlando Magic 118:104. Die Lakers besiegten die Portland Trail Blazers 131:122. Damit sind beide Teams mit 4:1 weiter.

Die Bucks treffen nun auf Miami Heat, das sich ohne Niederlage gegen die Indiana Pacers durchgesetzt hatte. Auch die Lakers setzten sich im fünften Spiel der “best of seven”-Serie durch. Sie können nun entspannt beobachten, ob die Houston Rockets oder die Oklahoma City Thunder aufsteigen. Die Texaner stellten am Samstag mit 114:80 auf 3:2 in der Serie, am Dienstag könnte die Entscheidung fallen.

Play-off-Ergebnisse der NBA vom Samstag in Orlando (1. Runde/Conference-Viertelfinale, “best of seven”):

Eastern Conference: Milwaukee Bucks – Orlando Magic 118:104 (Endstand der Serie 4:1)

Western Conference: Los Angeles Lakers – Portland Trail Blazers 131:122 (Endstand 4:1), Houston Rockets – Oklahoma City Thunder 114:80 (Stand 3:2)

(APA/dpa)

Beitragsbild: Getty