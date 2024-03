Minnesota bleibt mit Sieg gegen Arizona im Playoff-Rennen

Marco Rossi und die Minnesota Wild bleiben in der nordamerikanischen Eishockeyliga NHL im Rennen um die Playoff-Plätze. Stürmerstar Kirill Kaprisow führte Minnesota am Dienstag mit zwei Toren und einem Assist zu einem 4:1-Heimsieg über die Arizona Coyotes.

Spieler das Abends in der NHL war aber das 18-jährige Supertalent Connor Bedard, dem beim 7:2-Erfolg der Chicago Blackhawks gegen die Anaheim Ducks fünf Scorerpunkte gelangen.

Minnesota holte aus den jüngsten fünf Spielen neun von möglichen zehn Punkten und liegt in der Western Conference auf Platz neun. Um einen der acht Aufstiegsplätze zu ergattern, muss die Mannschaft von Trainer John Hynes in den ausstehenden 16 Spielen sechs Punkte auf die Vegas Golden Knights oder Los Angeles Kings oder sieben Punkte auf die Nashville Predators gutmachen. Der Vorarlberger Center Rossi kam in der zweiten Linie mit Ryan Hartman und Mats Zuccarello zum Einsatz.

Im United-Center von Chicago erlebten 18.000 Fans einen historischen Abend von Bedard. Der Stürmer, im vergangenen Jahr die Nummer eins im Draft, steuerte zum klaren Heimsieg ein Tor und vier Assists bei. Bedard ist erst der fünfte Spieler der NHL-Geschichte, der als 18-Jähriger fünf Scorerpunkte in einem Match verbuchte. Mit 51 Punkten in 52 Spielen führt Bedard auch überlegen die Scorerwertung der Rookies (Neulinge) vor den beiden Minnesota-Youngsters Brock Faber (38 Punkte) und Rossi (33) an.

