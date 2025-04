Minnesota-Coach baut auf starken Rossi im NHL-Playoff

Eine schwierige Aufgabe steht Marco Rossi bei seiner Premiere im Playoff der nordamerikanischen Eishockeyliga NHL bevor.

Der Vorarlberger Stürmer trifft mit den Minnesota Wild als Außenseiter auf die Vegas Golden Knights, Stanley-Cup-Sieger von 2023 und in dieser Saison das Topteam der Pacific Division. Minnesota kämpft ab Sonntag in der „best of seven“-Serie um den ersten Aufstieg in die zweite Playoff-Runde seit zehn Jahren.

Minnesota stand im Dezember an der Tabellenspitze der Liga, musste letztlich aber bis zum letzten Spiel des Grunddurchgangs zittern. Geschuldet war der Rückfall nicht zuletzt mehreren Ausfällen von Leistungsträgern. Rechtzeitig vor der entscheidenden Phase kehrten aber auch der russische Flügelstürmer Kirill Kaprisow, bis zu seiner Verletzung einer der Top-Stürmer der Liga, und der schwedische Center Joel Eriksson Ek nach langen Pausen zurück. Trainer John Hynes hat damit alle Mann an Bord.

Tempo als Rossis Trumpf

„Es ist begeisternd, diese Leute gesund zurückzuhaben“, sagte Hynes, der auch von Rossi viel erwartet. Der 23-jährige Center aus Vorarlberg spielte mit 24 Toren und 36 Assists einen starken Grunddurchgang und war zweitbester Scorer der Wild. „Seine Geschwindigkeit muss ein Faktor sein, das ist einer seiner besten Trümpfe. Seine Kämpferqualität, Scheibengewinne in der Offensive, dass er ein schwer zu bändigender Spieler ist. Die Bereitschaft, vor das Tor zu gehen. Das braucht es in dieser Phase des Jahres von jedem. Und von Marco, dass er mit seinem Verständnis seine Vorzüge nutzt und in diesen Bereichen entschlossen ist“, erklärte der Cheftrainer.

Minnesota hat das bisher einzige Playoff-Duell mit dem Team aus Las Vegas 2021 in sieben Spielen verloren und auch alle drei Saisonbegegnungen. „Das wird eine herausfordernde Serie“, ist sich Hynes bewusst. „Das ist kein Schönheitswettbewerb, es wird ein hartes Kampfspiel. Wir müssen mental bereit sein für diese Art des Spiels“, sagte der Wild-Coach.

Die Golden Knights haben in den acht Saisonen seit ihrem Liga-Einstieg 2017 zum siebenten Mal das Playoff erreicht. Angeführt werden sie von Jack Eichel, der 94 Scorerpunkte verbuchte. Mit Pawel Dorofejew (35) und Tomas Hertl (32) haben zwei Spieler die 30-Tore-Marke geknackt. „Sie haben spezielle Spieler, aber sie treten als Mannschaft auf. Sie sind ein gut ausbalanciertes Team“, meinte Hynes. Die Golden Knights haben am Sonntag und Dienstag Heimvorteil, Spiel drei und vier steigen am Donnerstag und Samstag nächster Woche in St. Paul.

