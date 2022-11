Minnesota gewinnt ohne Rossi in Overtime

Auch ohne Österreichs derzeit einzigen NHL-Legionär Marco Rossi, der das Match von der Tribüne aus verfolgen musste, haben die Minnesota Wild am Samstagabend (Ortszeit) gewonnen. Die Hausherren besiegten die Carolina Hurricanes in der nordamerikanischen Eishockey-Profiliga allerdings erst in der Overtime mit 2:1.

Die Boston Bruins bleiben zu Hause weiter eine Macht: Sie gewannen auch ihr elftes Heimspiel dieser Saison, ein Kunststück, das zum Start einer Spielzeit zuvor erst zwei Mannschaften gelungen war. Die Bruins ließen den Chicago Blackhawks beim 6:1 letztlich keine Chance.

Eine tolle Serie haben auch die New Jersey Devils bereits hingelegt. Mit dem 5:1 über die Ottawa Senators sind sie schon zwölf Matches in Folge siegreich gewesen. Am Montag im Match gegen die Edmonton Oilers könnten sie den Rekord von 2001 einstellen.

Alle Ergebnisse vom Samstag:

Ottawa Senators – New Jersey Devils 1:5

Florida Panthers – Calgary Flames 4:5 n.P.

Winnipeg Jets – Pittsburgh Penguins 0:3

Toronto Maple Leafs – Buffalo Sabres 5:2

Boston Bruins – Chicago Blackhawks 6:1

Washington Capitals – Colorado Avalanche 0:4

Columbus Blue Jackets – Detroit Red Wings 1:6

Montreal Canadiens – Philadelphia Flyers 5:4 n.P.

St. Louis Blues – Anaheim Ducks 6:2

Minnesota Wild – Carolina Hurricanes 2:1 n.V.

Dallas Stars – New York Islanders 5:2

Nashville Predators – Tampa Bay Lightning 2:3 n.V.

Seattle Kraken – Los Angeles Kings 3:2 n.V.

Edmonton Oilers – Vegas Golden Knights 4:3 n.V.

San Jose Sharks – New York Rangers 1:2

(APA)

Bild: Imago