Minnesota mit Rekord-Saisonstart: Rossi glänzt mit Tor & Assist

Marco Rossi hat ein Tor und einen Assist zum nächsten Sieg von Minnesota Wild in der nordamerikanischen Eishockeyliga NHL beigetragen.

Beim 5:2-Auswärtssieg bei den Anaheim Ducks erzielte der 23-jährige Vorarlberger das Tor zum 4:1 (55.) und bereitete den Powerplay-Treffer von Kirill Kaprisow zum 5:1 (58.) vor. Der Kärntner Marco Kasper verlor mit den Detroit Red Wings bei den Toronto Maple Leafs mit 1:3.

In Anaheim brachten Jake Middleton (8.), Marcus Foligno (10.) und Kaprisow (12.) Minnesota früh entscheidend in Führung. Nach dem 1:3 von Robby Fabbri (43.) erzielte Rossi seinen vierten Saisontreffer. Der Center hält nach 14 Spielen nun bei 13 Scorerpunkten (vier Tore, neun Assists). Sein Sturmpartner Kaprisow verbuchte zwei Tore und einen Assist und übernahm mit 27 Punkten (9 Tore, 18 Assists) die Führung in der NHL-Punktewertung.

Minnesota & Rossi nach Traumstart bestes NHL-Auswärtsteam

Minnesota feierte den fünften Sieg in den jüngsten sechs Spielen und ist nach dem besten Saisonstart der Clubgeschichte schon das zweitbeste Team der Liga hinter den Winnipeg Jets. Die Mannschaft von Trainer John Hynes hat in fremden Stadien 15 von möglichen 18 Punkten geholt und ist das beste Auswärtsteam.

Für Detroit setzte es nach zuletzt zwei Siegen wieder eine Niederlage. Toronto-Routinier John Tavares schoss die Gastgeber mit zwei Treffern (32., 59.) zum Sieg. Nach der siebten Niederlage im 13. Saisonspiel liegen die Red Wings auf Platz elf in der Eastern Conference.

Overtime-Sieg für Seattle über Las Vegas

One den deutschen Goalie Philipp Grubauer feierten die Seattle Kraken einen 4:3-Sieg nach Verlängerung gegen die Vegas Golden Knights, es war der erste Erfolg nach zuvor vier Niederlagen in Serie. Vor dem Spiel hatte Seattle-Trainer Dan Bylsma bekannt gegeben, dass der deutsche Torhüter vorerst fehlen wird. „‚Grubi‘ hatte einen unglücklichen Unfall zu Hause, doch ihm geht es soweit gut“, sagte der 54-Jährige.

