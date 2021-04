Mintzlaff zur Trainer-Nachfolge bei Leipzig: “Shortlist mit drei Namen”

Nach dem Abgang von Trainer Julian Nagelsmann steht Leipzig nun vor der Herausforderung, einen neuen Trainer und Sportdirektor zu finden.

Neben Nagelsmann hört auch Markus Krösche beim Club von Marcel Sabitzer und Konrad Laimer auf. “Wir hatten in der Vergangenheit immer wieder Veränderungen auf der Trainer-, Direktoren- und Spielerseite”, sagte Vorstandschef Oliver Mintzlaff. “Und wir sind jedes Jahr stärker zurückgekommen und konnten uns weiterentwickeln. Und ich bin mir auch sicher, dass wir wieder den nächsten Schritt machen.”

Eine Rückkehr des ehemaligen Salzburg-Sportdirektors Ralf Rangnick schloss er jedoch aus. “Für mich hat sich die Struktur und die Aufgabenteilung mit den drei Managern Krösche, Scholz und Vivell bewährt. Von dieser Idee möchte ich nicht abrücken – wir schauen, wie wir das zur neuen Saison lösen”, sagte Mintzlaff zur Arbeit von Ex-Salzburger und Kaderplaner Christopher Vivell und des Medienchefs Florian Scholz als kaufmännischer Leiter. Beide haben die Aufgaben von Krösche vorerst bis zum Saisonende übernommen.

Auch Salzburg-Trainer Marsch ein Kandidat

Mit dem aktuellen Salzburg-Coach und ehemaligen Leipziger “Co” Marsch stünde ein für Leipzig passgenauer Nagelsmann-Nachfolger bereit. Der US-Amerikaner, dessen Vertrag in Salzburg – ohne Ausstiegsklausel – bis Sommer 2022 datiert ist, wollte am Montag keinen Kommentar zur Causa abgeben. “Ich habe das gelesen, ich habe schon über dieses Thema geredet. Wir bleiben mit unserer Konzentration bei unserer Aufgabe. Das ist meine einzige Aussage“, erklärte der 47-Jährige bei einem Pressetermin. Zumindest einen Hauch aufschlussreicher waren seine Ausführungen am vergangenen Donnerstag: “Wenn ich die Möglichkeit als Trainer in Leipzig haben kann, dann ist es eine super Idee für mich.”



(APA)