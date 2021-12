Mintzlaff zur Trainersuche bei Leipzig: „Sind relativ weit“

RB Leipzig hat sich am Sonntag von Cheftrainer Jesse Marsch getrennt. Beim gestrigen 2:1-Heimsieg in der Champions League über Manchester City, saß wie auch schon in den letzten Wochen Co-Trainer Achim Beierlorzer (nur gegen Union Berlin war Marco Kurth anstelle von Beierlorzer verantwortlich) auf der Bank. Marsch konnte aufgrund von Corona in den letzten Wochen nicht bei der Mannschaft dabei sein und wurde nun nachdem durchwachsenen Saisonstart im „Homeoffice“ beurlaubt.

Nach dem 2:1-Sieg über den englischen Spitzenklub äußerte sich Geschäftsführer Oliver Mintzlaff deutlich zur laufenden Trainersuche, Demnach steht die Präsentation eines neuen starken Mannes an der Seitenlinie wohl kurz bevor. „Wir haben uns klar committed. Wir sind auf der Suche und ich würde auch sagen, dass wir relativ weit sind einen neuen Cheftrainer zu präsentieren. Das könnte sein, dass es auch diese Woche noch der Fall ist.“ Auch die Frage ob dies auch schon heute Mittwoch sein könnte, verneinte der RB-Boss nicht: „Fußball ist ein schnelles Geschäft. Wir werden sehen!“

Über mögliche Kandidaten wurde in den letzten Tagen viel spekuliert. Wie der kicker zuletzt vermeldet hatte, soll Roger Schmidt der Favorit auf die Nachfolge von Jesse Marsch sein. Nach Sky Informationen ist Schmidt nicht der primäre Wunschkandidat auf den vakanten Trainerposten bei RB Leipzig. Auch die Namen Domenico Tedesco, Matthias Jaissle und Lucien Favre wurden ins Spiel gebracht.

Über Tedesco wird bei RB ebenfalls intern diskutiert. Der 36-Jährige ist aktuell vereinslos und daher ablösefrei verfügbar. Nach Sky Informationen hat allerdings noch keine Kontaktaufnahme stattgefunden. Der Italiener würde wohl einen Trainerjob in der Serie A bevorzugen. Sollte RB jedoch ein Angebot vorlegen, könnte auch Leipzig eine interessante Option sein.

Der aktuelle Trainer von Red Bull Salzburg, Matthias Jaissle ist alleine durch seine Zugehörigkeit zum RB-Imperium Kandidat in Leipzig. Nach Sky Informationen gilt ein Engagement in der Winterpause aber als äußerst unwahrscheinlich.

Lucien Favre ist aktuell vereinslos und daher ablösefrei zu haben. Zudem hat Favre bereits viel Erfahrung in der Bundesliga gesammelt. Der Name ist schon intern diskutiert worden, aber wohl eher kein Thema mehr.

Matthäus bringt Ten Hag ins Spiel

Sky Experte Lothar Matthäus hat anlässlich der Champions League-Sendung am Dienstag Ajax-Trainer Erik Ten Hag ins Rennen geworfen. „Er könnte möglicherweise in Leipzig aufschlagen. Ich habe da was zwitschern hören, aber nicht aus Leipzig, sondern da ist irgendwo so ein kleiner Draht da. Man müsste sich dann auch mit Ajax Amsterdam einigen.“ Für Matthäus würde eine Verpflichtung des Niederländers durchaus Sinn machen: „Wenn man so einen Mann bekommen kann, dann muss man sich auch strecken, weil Julian Nagelsmann hat schon große Fußabdrücke hinterlassen.“