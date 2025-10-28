Misolic bei Challenger in Bratislava früh out

Österreichs einziger Top-100-Tennisspieler Filip Misolic, der in wenigen Wochen das ÖTV-Davis-Cup-Team im Viertelfinale gegen Italien anführt, ist beim ATP125-Challenger in Bratislava gleich ausgeschieden.

Der Steirer unterlag am Dienstag dem Taiwanesen Tseng Chun-hsin 6:1,6:7(4),4:6. Sein Mitstreiter in Bologna, Jurij Rodionov, steht beim ATP100-Challenger in Seoul hingegen im Achtelfinale. Er besiegte den Australier Philip Sekulic 7:6(4),6:4.

Beim WTA125-Turnier im kolumbianischen Cali überstanden die kürzlich in die Top 100 zurückgekehrte Julia Grabher sowie Sinja Kraus jeweils die erste Runde.

(APA) / Bild: GEPA