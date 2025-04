Mission Klassenerhalt für ÖTV-Frauen im BJK-Cup in Litauen

Für Österreichs Tennis-Frauen wird es ab Dienstag im Billie Jean King Cup in Litauen wieder ernst. Angeführt von Julia Grabher trifft die Equipe in Pool D zunächst am Dienstag (11.00 Uhr MESZ) in Vilnius auf Kroatien. Weitere Gegner bei dem Europa-Afrika-Zone-I-Turnier, das auf Hartplatz in der Halle gespielt wird, sind Lettland und Portugal. Wann es gegen wen geht, entscheiden die Resultate der ersten Gruppenspiele.

In Abwesenheit von Sinja Kraus bietet ÖTV-Kapitänin Marion Maruska noch Tamara Kostic (19), Arabella Koller (24), Ekaterina Perelygina (18) und Mavie Österreicher (23) auf. Das zuletzt genannte Trio ist erstmals im BJK-Cup dabei und stimmte sich seit vergangenem Monat unter Leitung von Maruska in der Südstadt und mit den Bällen von Vilnius auf ein mögliches Debüt ein. Grabher reiste als Siegerin des 30.000-Dollar-ITF-Turniers auf Sardinien ins Baltikum nach.

„Klassenerhalt ist das Ziel“

Vier der fünf genannten Kroatinnen sind teilweise deutlich besser positioniert als Österreichs Topspielerin Grabher (WTA 336). „Es kommt zwar immer stark darauf an, wer bei den Gegnerinnen letztlich spielt. Aber ich glaube schon, dass wir noch immer Underdogs sind. Das Ziel ist und bleibt natürlich der Klassenerhalt, und der ist sicher möglich“, meinte Maruska. Sportdirektor Jürgen Melzer wird ebenfalls vor Ort sein und bestätigte: „Der Klassenerhalt muss das Ziel sein.“ Das Unterfangen werde „dieses Mal sicherlich außerordentlich schwer“, so Melzer.

Platz eins oder zwei bedeuten ein Kreuzspiel um den Aufstieg ins Play-off im November für die Qualifikationsrunde 2026. Ein dritter Rang würde ohne weitere Begegnungen den angestrebten Klassenerhalt bedeuten, der letzte erfordert ein Abstiegsspiel. Die ÖTV-Frauen waren im vergangenen November nach einem 2:3 gegen die Ukraine in Texas abgestiegen.

(APA)

Beitragsbild: Imago