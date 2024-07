Mit 41: Ex-Weltmeister unterschreibt bei Braunöder-Klub

Pepe Reina hat mit 41 Jahren einen neuen Verein gefunden. Der spanische Weltmeister von 2010 unterschrieb beim italienischen Erstliga-Aufsteiger Como 1907 einen Jahresvertrag bis Sommer 2025.

Dies verkündete der Klub am Donnerstag. Nachdem sein Vertrag beim spanischen Erstligisten FC Villarreal Ende Juni ausgelaufen war, war er zuletzt ohne Verein. In Como trifft Reina unter anderem auf den Ex-Austrianer Matthias Braunöder sowie auf seinen früheren Nationalmannschaftskollegen Cesc Fabregas, mit dem er in Südafrika gemeinsam den WM-Titel gefeiert hatte. Fabregas (37) ist seit dieser Saison Cheftrainer der Lombarden.

Reinas außergewöhnliche Vita schmückt nicht nur sein Bayern-Engagement. Einige Jahre war der 36-malige Nationalspieler, der beim FC Barcelona ausgebildet wurde, Stammkeeper beim FC Liverpool. Auch bei der AC Mailand, der SSC Neapel und Lazio Rom stand er schon unter Vertrag.

