Mit Alaba: Diese Real-Elf soll das Wunder gegen Arsenal schaffen

Am heutigen Mittwoch (JETZT live bei Sky Sport Austria – streame mit Sky X!) empfängt Real Madrid den FC Arsenal im Viertelfinal-Rückspiel der UEFA Champions League.

Das Hinspiel ging klar mit 3:0 an die Engländer, die Ausgangslage für Real Madrid ist also mehr als nur schwierig. Dennoch träumt man in Madrid bereits von der nächste „Remontada“. Wie auch schon im Hinspiel steht David Alaba in der Startelf der „Blancos“. So schicken die beiden Trainer ihre Mannschaften aufs Feld:

Aufstellung Real Madrid

Aufstellung FC Arsenal

Die UEFA Champions League am Mittwoch live & exklusiv auf Sky Sport Austria – mit SkyX live streamen!

Im zweiten Spiel des Abends gastiert der FC Bayern bei Inter Mailand. Die Italiener gewannen das Hinspiel in München mit 2:1. Die Aufstellungen im Überblick:

Aufstellung Inter Mailand

Aufstellung FC Bayern

Bild: Imago