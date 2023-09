Mit Arnautovic: Inter deklassiert Milan im Stadtderby

Inter Mailand steht auch nach der vierten Runde der Serie A ohne Punkteverlust an der Tabellenspitze. Der italienische Fußball-Meister deklassierte am Samstag mit ÖFB-Teamstürmer Marko Arnautovic ab der 64. Minute AC Milan im Stadtderby mit 5:1 (2:0). Der Gruppengegner von Red Bull Salzburg in der Champions League führt mit zwölf Zählern zwei Punkte vor Juventus Turin (3:1 gegen Lazio Rom) und drei vor Milan.

Henrikh Mkhitaryan (5., 69.), Marcus Thuram (38.), Hakan Calhanoglu per Elfmeter (79.) und Davide Frattesi (93.) schossen die Schwarz-Blauen zum fünften Sieg im fünften Derby des laufenden Jahres. Rafael Leao (57.) traf für das davor ebenfalls makellose Milan. Arnautovic wurde zum vierten Mal in dieser Saison von Trainer Simone Inzaghi in der zweiten Halbzeit für Thuram eingewechselt.

Juventus besiegte zu Hause Vizemeister Lazio Rom dank eines Doppelpacks von Dusan Vlahovic (10., 67.) sowie eines Treffers von Federico Chiesa (26.). Luis Alberto (65.) hatte Lazio kurz hoffen lassen. Die Römer liegen mit nur drei Punkten aus vier Spielen im hinteren Tabellenfeld.

(APA)/Bild: Imago