Mit Arnautovic! So würden die Sky-User gegen San Marino aufstellen

Österreichs Fußball-Nationalteam will am heutigen Donnerstag gegen San Marino den nächsten großen Schritt zur WM kommenden Sommer in Nordamerika gehen. Wir haben die Sky-Community gefragt, welche Mannschaft sie gegen den Weltranglisten-210. auf das Feld schicken würde.

Im Tor wünschen sich die Sky-User Salzburg-Kapitän Alexander Schlager.

Die Viererkette soll aus Konrad Laimer, Philipp Lienhart, David Alaba und Phillipp Mwene bestehen.

Im Mittelfeld würde die Sky-Community anstelle des verletzten Xaver Schlager gerne Braga-Legionär Florian Grillitsch sehen – neben Dauerstarter Nicolas Seiwald. Davor sollen Romano Schmid, Marcel Sabitzer und Marco Grüll agieren. Leipzig-Legionär Christoph Baumgartner wäre bei den Usern ebenfalls gesetzt gewesen, fällt laut Teamchef Ralf Rangnick jedoch aus.

Im Sturm soll – anders als im Duell gegen Bosnien im September – wieder Marko Arnautovic starten.

Die Wunsch-Elf der Sky-Community gegen San Marino:

(Red.) Foto: GEPA