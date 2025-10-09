Mit Arnautovic! So würden die Sky-User gegen San Marino aufstellen
Österreichs Fußball-Nationalteam will am heutigen Donnerstag gegen San Marino den nächsten großen Schritt zur WM kommenden Sommer in Nordamerika gehen. Wir haben die Sky-Community gefragt, welche Mannschaft sie gegen den Weltranglisten-210. auf das Feld schicken würde.
Im Tor wünschen sich die Sky-User Salzburg-Kapitän Alexander Schlager.
Die Viererkette soll aus Konrad Laimer, Philipp Lienhart, David Alaba und Phillipp Mwene bestehen.
Im Mittelfeld würde die Sky-Community anstelle des verletzten Xaver Schlager gerne Braga-Legionär Florian Grillitsch sehen – neben Dauerstarter Nicolas Seiwald. Davor sollen Romano Schmid, Marcel Sabitzer und Marco Grüll agieren. Leipzig-Legionär Christoph Baumgartner wäre bei den Usern ebenfalls gesetzt gewesen, fällt laut Teamchef Ralf Rangnick jedoch aus.
Im Sturm soll – anders als im Duell gegen Bosnien im September – wieder Marko Arnautovic starten.
Baumgartner-Einsatz gegen San Marino? Rangnick: „Habe nicht vor…“
Die Wunsch-Elf der Sky-Community gegen San Marino:
Aktuelle ÖFB-Team Videos
Torverhältnis entscheidend? Rangnick: „Geht morgen um 3+1“
U17-Nationalteam zu Gast – Rangnick: „Eine Selbstverständlichkeit“
„Ein Statement“: Rangnick über Zuschauerzahlen gegen San Marino
Mehr Einsatzzeit bei Real? Das sagt Alaba
„Weltklassespieler“: Alaba adelt Laimer
„Spielen kann ich nicht“: Rangnick scherzt über Sprunggelenksverletzung
Baumgartner-Einsatz gegen San Marino? Rangnick: „Habe nicht vor…“
WM-Teilnahme in Reichweite – Alaba: „Haben uns weiterentwickelt“
„Wollen dort hinfahren!“ – Laimer will mit Österreich zur WM
Was hört Konrad Laimer? Der Bayern-Profi über seinen Musikgeschmack
(Red.) Foto: GEPA