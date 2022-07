Mit Austria vs. LASK: Der Bundesliga-Sonntag JETZT LIVE auf Sky Sport Austria!

Am Sonntag ab 16:00 Uhr Austria Wien – LASK, Austria Klagenfurt – SK Rapid und WSG Tirol – Hartberg exklusiv als Einzeloption oder in der Konferenz

Sky Experte am Sonntag: Andreas Herzog

Der Bundesliga-Sonntag mit dem Sky Experten Andreas Herzog live & exkusiv bei Sky Sport Austria

Am Sonntagnachmittag stehen zum Abschluss des Spieltags drei Duelle auf dem Programm. Die Wiener Austria will nach der Auftaktniederlage im Heimspiel gegen den LASK die ersten Punkte in der neuen Saison einfahren. Ob den Veilchen dies gelingt oder Dietmar Kühbauers Linzer siegen, ist ab 16:00 Uhr live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2 zu sehen. Zeitgleich ist der SK Rapid zu Gast bei Peter Pacults Austria Klagenfurt. Können die Grün-Weißen nach dem knappen 1:0 Sieg gegen Ried erneut gewinnen? Die Antwort gibt es live & exklusiv auf Sky Sport Austria 3. Außerdem trifft die WSG Tirol auf Hartberg – live & exklusiv zu sehen auf Sky Sport Austria 4. Die drei Spiele werden zusätzlich in der Original Sky Konferenz auf Sky Sport Austria 1 ausgestrahlt.

Die 2. Runde der ADMIRAL Bundesliga live & exklusiv bei Sky:

Sonntag, 31. Juli 2022

16:00 Uhr:

FK Austria Wien – LASK, live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2

SK Austria Klagenfurt – SK Rapid Wien, live & exklusiv auf Sky Sport Austria 3

WSG Tirol – TSV Egger Glas Hartberg, live & frei empfangbar auf Sky Sport Austria 4

Die Original Sky Konferenz auf Sky Sport Austria 1

Moderation: Michael Ganhör

Sky Experte: Andreas Herzog

19:00 Uhr

„Alle Spiele, alle Tore“ auf Sky Sport Austria 1

Beitragsbild: GEPA.