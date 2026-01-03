Mit Bournemouth vs. Arsenal: Die Premier League HEUTE LIVE auf Sky Sport

AFC Bournemouth gegen Tabellenführer Arsenal live ab 18:20 Uhr – auch in UHD

Außerdem: Aston Villa vs. Nottingham Forest, Brighton & Hove Albion vs. Burnley & Wolverhampton Wanderers vs West Ham United

20. Spieltag

Samstag:

13:20 Uhr: Aston Villa – Nottingham Forest live auf Sky Sport Austria 1 und Sky Sport Premier League

15:50 Uhr: Brighton & Hove Albion – FC Burnley live auf Sky Sport Austria 1 und Sky Sport Premier League

15:50 Uhr: Wolverhampton Wanderers – West Ham United live auf Sky Sport Mix

18:20 Uhr: AFC Bournemouth – FC Arsenal live auf Sky Sport Austria 1, Sky Sport Premier League und Sky Sport UHD

Foto: Imago