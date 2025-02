Mit dem Wiener Derby: Der Bundesliga-Sonntag heute live auf Sky

Die ADMIRAL Bundesliga live und exklusiv auf Sky Sport Austria

Das Duell der Erzrivalen Austria Wien gegen Rapid am Sonntag ab 17:00 Uhr live & exklusiv auf Sky Sport Austria 1

Sky Experte Andreas Herzog kommentiert neben David Eder das Wiener Derby

Hans Krankl & Alfred Tatar sind am Sonntag als Sky Experten im Einsatz

Zuvor am Sonntag GAK 1902 – LASK sowie Hartberg – Austria Klagenfurt live & exklusiv bei Sky

Streame die ADMIRAL Bundesliga mit dem Sky X-Traumpass

Ausnahmestimmung in Wien! Am Sonntag steigt in der österreichischen Bundeshauptstadt das 344. Wiener Derby – zu sehen live & exklusiv bei Sky Sport Austria. Zudem sind Sky Abonnent:innen auch bei allen weiteren ADMIRAL Bundesliga Spielen am Wochenende bei Sky live dabei.

Das Wiener Derby am Sonntag live & exklusiv bei Sky

Der FK Austria Wien empfängt am Sonntag den SK Rapid zum zweiten Stadtduell der Saison. Während Rapid das erste Aufeinandertreffen noch für sich entscheiden konnte und damals auf Rang zwei stand, sieht es jetzt ganz anders aus und die Austria winkt vom zweiten Platz in der Tabelle. Der enge Kampf um die vorderen Tabellenplätze verleiht dem Duell der Stadtrivalen zusätzliche Brisanz. Das Wiener Derby ist live & exklusiv auf Sky Sport Austria 1 zu sehen.

Zuvor empfängt der GAK den LASK. Nachdem die Elf von Rene Poms am letzten Spieltag den Vorsprung auf den letzten Tabellenplatz ausbauen konnte, wollen sie auch gegen den LASK erfolgreich sein. Die Athletiker unter Markus Schopp möchten nach dem 0:0 beim Linzer Derby die Früchte der Wintervorbereitung ernten und den Anschluss an die Top sechs wahren. Das Spiel sehen Fans live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2.

Zur selben Zeit trifft Hartberg auf den SK Austria Klagenfurt. Sowohl die Hartberger als auch die Klagenfurter mussten sich in der vergangenen Runde mit einem 0:0 zufriedengeben. Kann die Elf von Manfred Schmid drei Punkte in der Steiermark behalten oder nehmen Peter Pacult, Martin Hinteregger und Austria Klagenfurt die Punkte mit nach Kärnten? Die Antwort auf diese Frage gibt es live & exklusiv auf Sky Sport Austria 3.

Ab 13:30 Uhr begrüßen Moderator Johannes Brandl und die Sky Experten Alfred Tatar & Hans Krankl die Zuschauer:innen aus dem Studio mit der Vorberichterstattung. Andreas Herzog wird das Wiener Derby als Co-Kommentator begleiten. Die Einzelvorläufe zu den Parallelspielen starten jeweils 15 Minuten vor Anpfiff auf den Einzel-Feeds, der Vorlauf für das Wiener Derby startet um 16:30 Uhr auf Sky Sport Austria 1.

Die 18. Runde der ADMIRAL Bundesliga live bei Sky

Sonntag, 16. Februar 2025

13:30 Uhr

Die Original Sky Konferenz auf Sky Sport Austria 1

14:15 Uhr

Grazer AK 1902 – LASK, live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2

TSV Egger Glas Hartberg – SK Austria Klagenfurt, live & exklusiv auf Sky Sport Austria 3

16:30 Uhr

FK Austria Wien – SK Rapid, live & exklusiv auf Sky Sport Austria 1

Co-Kommentator: Andreas Herzog

19:00 Uhr

„Alle Spiele, alle Tore“ auf Sky Sport Austria 1

Moderation: Johannes Brandl

Sky Experte: Hans Krankl & Alfred Tatar

Bild: GEPA