Mit dem Tyne-Wear-Derby: Der 31. Spieltag der Premier League live auf Sky Sport

Das Tyne-Wear-Derby zwischen Newcastle United und dem AFC Sunderland am Sonntag ab 12:50 Uhr live

Ebenfalls am Sonntag: Tottenham Hotspur mit Kevin Danso gegen Nottingham Forest – ab 15:05 Uhr live

Bereits am Samstag trifft der FC Liverpool auswärts auf Brighton & Hove Albion – ab 13:20 Uhr live

Heute Abend empfängt der AFC Bournemouth Manchester United – ab 20:50 Uhr live

Sky Sport überträgt auch in dieser Saison alle 380 Spiele der Premier League, über 280 davon live

Am kommenden Sonntag steht das zweite Tyne-Wear-Derby der Saison bevor: Newcastle United empfängt diesmal den AFC Sunderland. Die Magpies sind auf Revanche aus, nachdem sie das erste Saisonduell mit 0:1 verloren haben. Mit zwei Siegen in den letzten beiden Spielen konnten sie neues Selbstvertrauen tanken, während Sunderland zuletzt gegen Brighton eine Niederlage hinnehmen musste. Wer das hochemotionale Spiel für sich entscheiden kann, ist ab 12:50 Uhr live zu sehen.

Am Sonntagnachmittag empfängt Tottenham Hotspur mit Kevin Danso Nottingham Forest. Beide Teams stecken mitten im Abstiegskampf, und nur ein Punkt trennt die Spurs von den Tricky Trees. Ein Sieg in diesem Duell wäre wichtig, um sich etwas Luft im Tabellenkeller zu verschaffen. Wem das gelingt, ist ab 15:05 Uhr live zu sehen.

Bereits am Samstag reist der FC Liverpool zu Brighton & Hove Albion. Am vergangenen Wochenende mussten die Reds einen späten Ausgleichstreffer gegen Tottenham hinnehmen und wollen nun gegen die Seagulls wieder voll punkten. Gelingt es dem Team von Arne Slot, drei Punkte zu sammeln, oder kann die Mannschaft von Fabian Hürzeler ihr zweites Spiel in Folge gewinnen? Die Antworten auf diese Fragen gibt es ab 13:20 Uhr live.

Bereits heute Abend kommt es zum Duell zwischen dem AFC Bournemouth und Manchester United. Die Red Devils haben sich unter Michael Carrick auf den dritten Tabellenplatz vorgekämpft und möchten diesen mit einem Sieg gegen die Cherries weiter festigen. Bournemouth ist zwar seit zehn Spielen ungeschlagen, musste sich jedoch in den letzten vier Partien jeweils mit einem Unentschieden zufriedengeben. Gelingt es Manchester United, diese Serie zu beenden? Dieses Duell sehen Fans ab 20:50 Uhr live.

Sky Sport baut Live-Angebot im englischen Fußball massiv aus

Darüber hinaus hat sich Sky Sport die exklusiven Live-Übertragungsrechte an der English Football League (EFL) und dem Carabao Cup für die Spielzeiten 2025/26 bis einschließlich 2027/28 gesichert. Sky Sport bietet umfassende Live-Berichterstattung aus dem Carabao Cup und der Championship sowie Spiele der League One, League Two und der Vertu Trophy. Das Rechtepaket beinhaltet auch eines der größten Einzelspiele des Klubfußballs weltweit, das sogenannte „200-Millionen-Euro-Spiel“. Im Play-Off-Finale der EFL Championship, das in Wembley ausgetragen wird, wird jedes Jahr der dritte und letzte Aufsteiger in die Premier League ermittelt.

Der 31. Spieltag der Premier League bei Sky Sport:

Freitag:

20:50 Uhr: AFC Bournemouth – Manchester United live auf Sky Sport Austria 2 und Sky Sport Premier League

Samstag:

13:20 Uhr: Brighton & Hove Albion – FC Liverpool live auf Sky Sport Austria 1 und Sky Sport Premier League

15:50 Uhr: FC Fulham – FC Burnley live auf Sky Sport Premier League

18:20 Uhr: FC Everton – FC Chelsea live auf Sky Sport Premier League

20:50 Uhr: Leeds United – FC Brentford live auf Sky Sport Premier League

Sonntag:

12:50 Uhr: Newcastle United – AFC Sunderland live auf Sky Sport Austria 3, Sky Sport Premier League und Sky Sport UHD

15:05 Uhr: Aston Villa – West Ham United live auf Sky Sport 6

15:05 Uhr: Tottenham Hotspur – Nottingham Forest live auf Sky Sport 7

Bild: Imago