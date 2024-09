Mit Dominanz zum Erfolg: Salzburg will wieder gegen Austria siegen

Die Pflichtaufgabe im ÖFB-Cup hat Red Bull Salzburg genommen, jetzt will der Vizemeister auch in der ADMIRAL Bundesliga auf die Siegerstraße zurückkehren. Gelingen soll das nach einem 2:3 bei Rapid und 0:0 bei der WSG Tirol am Samstag (ab 16:15 Uhr live und exklusiv auf Sky Sport Austria – streame alle Spiele der ADMIRAL Bundesliga mit dem Sky X-Traumpass!) in Wals-Siezenheim gegen die Wiener Austria. Absagebedingt ist es erst das zweite Liga-Heimspiel Salzburgs, dabei hoffen die Gastgeber zum 19. Mal in Folge in der Meisterschaft gegen die Favoritner ungeschlagen zu bleiben.

Während es vom Namen her als Schlagerpartie bezeichnet werden kann, ist das mit Blick auf die Tabelle nicht unbedingt der Fall, empfängt doch der Fünfte den einen Zähler dahinter lauernden Sechsten. Die Tabelle lügt aber ein wenig. Salzburg hat erst fünf Partien absolviert, Nachtragsspiele im Dezember gegen Hartberg und Klagenfurt vor sich. Nach Verlustpunkten liegt die Truppe von Coach Pepijn Lijnders bei einem Rückstand von vier Zählern auf Leader Rapid also oben im Ranking.

Gegen die Austria verlor Salzburg nur eines der jüngsten 33 Liga-Matches, in den vergangenen 18 gab es 14 Siege und vier Remis. Diese Positiv-Statistik soll prolongiert werden. „Wir wollen unsere Leidenschaft, unseren Hunger, unsere Ambitionen zeigen, speziell in den Heimspielen wollen wir dominant sein, das Team, das den Ton angibt, presst und richtig guten Fußball spielt“, sagte Lijnders. Am 27. August trat seine Truppe zuletzt im eigenen Stadion an, fixierte da den Einzug in die Champions-League-Ligaphase. „Das war eine richtig gute Erfahrung, daran wollen wir anschließen“, meinte der Niederländer.

Das einzige Liga-Heimspiel endete auch mit einem Positiverlebnis, da wurde Blau-Weiß Linz am 10. August mit 5:1 bezwungen. Unter der Woche wurde am Mittwoch mit einem 4:0 bei der Wiener Viktoria die Hürde in der 2. ÖFB-Cup-Runde souverän genommen. „Wenn man in drei Bewerben dabei ist, braucht man viele Spieler in der bestmöglichen Form, um rotieren zu können. Wir haben einen richtig starken Kader“, sagte Lijnders. In dem gibt es auch hochkarätige Ausfälle.

Neu nicht dabei ist wegen einer „kleineren Verletzung“ Samson Baidoo. Für den ÖFB-Teamspieler kommt es bis zum Dienstagspiel in der „Königsklasse“ gegen Stade Brest zu einem Wettlauf mit der Zeit. Mittelfeldspieler Mads Bidstrup trainiert nach seiner Krankheitspause wieder, dürfte mit Blickrichtung Brest aber geschont werden. „Wir wissen, wie wichtig er für unser Pressing ist, aber er war richtig krank, wir werden ihm die nötige Zeit geben“, erläuterte Lijnders.

Blaswich kehrt nach Cup wohl wieder ins Salzburg-Tor zurück

Das Tor dürfte wieder Kapitän Janis Blaswich hüten, obwohl in Salzburg viele Stimmen laut werden, die sich eine Rückkehr von Alexander Schlager in die Nummer-Eins-Rolle wünschen. Der ÖFB-Teamtormann hatte im Cup sein Comeback gegeben. „Ich bin richtig glücklich, dass Alex zurück ist. Ich habe immer gesagt, dass Janis und Alex ihre Spiele machen werden, wir werden sie hoffentlich in den richtigen Momenten einsetzen“, gab Lijnders preis.

An Brest verschwendet er noch keinen Gedanken. „Wenn du vorausplanst, endet das zu 95 Prozent nicht so, wie du es geplant hättest. Deshalb habe ich damit aufgehört. Es ist wichtig, jedes Match als nächstes Finale zu sehen.“ Die Wiener erwartete er nach dem 2:2 gegen Meister Sturm Graz als „richtig starken“ Gegner. „Sie werden mit Selbstbewusstsein kommen.“ Keine Rolle kann Flügelspieler Andreas Gruber spielen, der wegen einer Schulterluxation fehlt, kommende Woche aber möglicherweise auf den Platz zurückkehren kann.

Austria-Trainer Stephan Helm schätzte die Salzburger als „auf eine andere Art als Sturm guten“ Gegner ein. „Auswärts in Salzburg hängen die Trauben extrem hoch, das wissen wir alle. Trotzdem werden wir auch dort in keiner Phase des Spiels nachgeben und uns eine Taktik zurechtlegen, mit der wir die Wahrscheinlichkeit auf einen Punktgewinn und idealerweise einen Sieg erhöhen. Wir wollen das Maximum herausholen“, gab der 41-Jährige die Marschroute vor. In Wals-Siezenheim hat aber in den jüngsten zwölf Anläufen kein Ligateam einen Sieg mitnehmen können.

(APA)/Bild: GEPA