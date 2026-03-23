Mit einem Debütanten: Salzburg stellt 10 Profis für Länderspiele ab

Auf die 24. Runde der ADMIRAL Bundesliga folgt nun die Länderspielpause.

Einige Bundesligisten stellen dabei ihre Profis für die verschiedensten Junioren- sowie A-Nationalteams ab – so auch der FC Red Bull Salzburg, wo gleich zehn Profis zu Länderspiel-Einsätzen unterwegs sind. Besonders freuen darf sich Mittelfeldmotor Soumaila Diabate, der erstmals in den A-Kader seines Heimatlandes Mali einberufen wurde.

Die Salzburger Teamspieler im Überblick:

Bilder: GEPA (Galerie) bzw. Imago (Beitragsbild)