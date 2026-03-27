Österreichs Fußball-Nationalteam startet heute (18.00 Uhr) mit einem Testspiel im Ernst Happel Stadion gegen Ghana ins WM-Jahr. Mit Paul Wanner und Carney Chukwuemeka stehen zwei hoffnungsvolle ÖFB-Zugänge vor ihrem Länderspieldebüt.

Das Duo dürfte vorerst zwar auf der Bank Platz nehmen. Durch bis zu elf Wechselmöglichkeiten will Ralf Rangnick aber fast seinem gesamten Kader Spielzeit geben. Das Ergebnis spielt für den Teamchef dennoch eine Rolle.

„Es gibt keinen Ersatz für Siege“, betonte Rangnick am Donnerstag zum Abschluss des viertägigen Trainingscamps in Marbella. „Wir wollen unser Selbstvertrauen weiter ausbauen durch gute Spiele und Erfolge.“ Knapp 40.000 Karten sind laut ÖFB-Angaben verkauft. „Für ein Freundschaftsspiel ist das natürlich großartig“, meinte Rangnick. Man wolle mit einem „richtig guten Spiel“ auch für den Test am Dienstag (20.45 Uhr) gegen Südkorea möglichst viele Leute ins Stadion locken.

Auch vor diesem Testspiel gegen Ghana konnte die Sky-Community wieder für ihre ÖFB-Wunschelf abstimmen. Während die Sky-Community ÖFB-Neuling Paul Wanner noch auf der Bank sieht, wünschen sich die User wenige Wochen nach dessen Verbandswechsel einen Startelfeinsatz von Carney Chukwuemeka. Im Tor soll der zuletzt gesetzte Alexander Schlager durch Patrick Pentz ersetzt werden.

Die Wunsch-Elf der Sky-Community gegen Ghana