Nach der 0:3-Niederlage gegen Real Madrid und dem 2:0-Sieg von Al Hilal gegen CF Pachuca im Parallelspiel ist für FC Salzburg das Abenteuer Klub-WM beendet.

Somit scheiden die Mozartstädter mit vier Punkten aus drei Spielen auf Rang drei aus dem Turnier aus.

Die Reaktionen zum finalen Gruppenspiel:

Thomas Letsch (Salzburg-Trainer): „In der ersten Hälfte waren wir zu passiv, waren nicht stark und mutig genug, um sie hoch zu attackieren und haben unsere Bälle zu früh verloren. Das zweite Gegentor in der letzten Minute vor der Pause war dumm von uns. Dann ist es schwer, aber wir haben eine wirklich gute zweite Hälfte gespielt. Real hat uns gezeigt, was Abschlussqualität ist. Wir können mit erhobenem Haupt nach Hause fahren. Insgesamt haben wir ein gutes Turnier gespielt.“

Jacob Rasmussen (Salzburg-Verteidiger): „Wir alle sind enttäuscht. Wir hatten das Gefühl, dass mehr drinnen gewesen wäre, und insofern ist es natürlich sehr schade. Ich bin trotzdem stolz auf die Jungs, wir haben Gas gegeben und nie aufgegeben, das hab ich geil gefunden – leider hat es nicht gereicht.“

Rouven Schröder (Salzburg-Sportdirektor): „Auch wenn wir ausgeschieden sind, können wir ein Stück weit stolz sein. Wir waren konkurrenzfähig, wir waren heiß. Wir können super viel daraus mitnehmen, eine Mannschaft wächst hier neu zusammen, wir als Gruppe wachsen neu zusammen, und das ist ein ganz wichtiges Zeichen.“

Xabi Alonso (Real-Trainer): „Die erste Hälfte war seriös. Wir waren geduldig, haben gewusst, dass wir nicht in den ersten zehn Minuten gewinnen können, wir mussten Reife zeigen, um unsere Chance zu finden. Ich freue mich für die Burschen. Wir machen Fortschritte, jetzt kommt die interessante Phase.“

Vinicius Junior (Real-Torschütze): „Ich freue mich sehr über das Tor und den Assist. Die Stimmung war gut. Wir haben in der ersten Hälfte gut gespielt, waren in der zweiten ein bisschen nachlässig. Das ist normal, wenn man an die kommenden Spiele denkt, wo wir uns keinen Ausrutscher leisten dürfen.“

(APA/Red.) / Foto: IMAGO