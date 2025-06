Mit Giganten-Duell! So würde aktuell die K.o.-Runde aussehen

In der Nacht vom 14. auf den 15. Juni wurde die FIFA Klub-Weltmeisterschaft 2025™ in den USA eröffnet. Insgesamt kämpfen 32 Teams um den Titel, mit dem FC Salzburg ist auch ein österreichischer Vertreter dabei.Wie ist der Turniermodus? Auf wen könnte Salzburg nach der Gruppenphase in der K.o.-Runde treffen? Sky Sport Austria gibt einen Überblick.

Die insgesamt 32 Teams wurden in acht Gruppen mit je vier Mannschaften aufgeteilt.

Die Gruppen der Klub-WM 2025

Gruppe A SE Palmeiras, FC Porto, Al Ahly FC, Inter Miami CF Gruppe B PSG, Atlético de Madrid, Botafogo, Seattle Sounders FC Gruppe C FC Bayern München, Auckland City FC, CA Boca Juniors, SL Benfica Gruppe D CR Flamengo, Espérance Sportive de Tunis, Chelsea FC, Los Angeles FC Gruppe E CA River Plate, Urawa Red Diamonds, CF Monterey, Inter Mailand Gruppe F Fluminense, Borussia Dortmund, Ulsan HD, Mamelodi Sundowns Gruppe G Manchester City, Wydad AC, Al Ain FC, Juventus Gruppe H Real Madrid, Al Hilal, CF Pachuca, FC Salzburg

Welche Kriterien entscheiden bei Punktgleichheit?

Wenn zwei Teams punktgleich sind, entscheidet der direkte Vergleich. Bei mehreren punktgleichen Teams wird eine gesonderte Tabelle erstellt, für die nur die direkten Aufeinandertreffen der betroffenen Mannschaften herangezogen werden. Folgende Kriterien sind entscheidend.

1. Punkte aus dem direkten Vergleich

2. Tordifferenz aus dem direkten Vergleich

3. Erzielte Tore aus dem direkten Vergleich

Erneute Anwendung der Punkte 1 bis 3 für zwei verbliebene punktgleiche Teams, wenn zuvor mindestens drei punktgleiche Teams verglichen wurden. Ist danach immer noch keine Entscheidung gefallen, geht es mit folgenden Punkten weiter.

4. Tordifferenz aus allen Gruppenspielen

5. Anzahl erzielter Tore aus allen Gruppenspielen

6. Fair-Play-Verhalten

7. Losentscheid durch die FIFA

Wie geht es nach der Gruppenphase weiter?

Die Gruppenersten und -zweiten ziehen ins Achtelfinale ein. Dort treffen die Gruppensieger auf die Gruppenzweiten. Anschließend geht es weiter mit dem Viertelfinale, dem Halbfinale und dem Finale in New York/New Jersey.

Wer sind möglichen Gegner des FC Salzburg im Achtelfinale der Klub-WM?

Salzburg hält nach zwei Spielen bei vier Punkten. Mit einem Sieg über Al-Hilal (Endstand 0:0) wäre man fix im Achtelfinale gewesen.

Beim einem Einzug ins Achtelfinale trifft Salzburg auf ein Team aus Gruppe G (aktuell wäre das Juventus Turin):

Manchester City

Wydad AC

Al Ain FC

Juventus

Wie viel Geld gibt es bei der Klub-WM zu verdienen?

Insgesamt werden an die 32 teilnehmenden Teams eine Milliarde US-Dollar (926 Millionen Euro) ausgeschüttet. Das gesamte Preisgeld wird nahezu gleichmäßig in die Kategorien „Teilnahmebeteiligung“ und „Leistungsbeteiligung“ aufgeteilt. 525 Millionen US-Dollar (486 Millionen Euro) werden nach einem festgelegten Schlüssel an die Klubs verteilt, die restlichen 475 Millionen US-Dollar (440 Millionen Euro) werden je nach Erfolg ausgezahlt.

Für das Erreichen des Achtelfinals gibt es 7,5 Millionen US-Dollar, für das Viertelfinale weitere 13,125 Millionen, das Halbfinale bringt weitere 21 Millionen ein, die Finalisten erhalten noch einmal 30 Millionen und der Sieger wird neben der Trophäe mit zusätzlichen 40 Millionen belohnt. In der Gruppenphase gibt es für einen Sieg zwei Millionen und für ein Unentschieden eine Million.

Der Sieger der Klub-Weltmeisterschaft darf sich über ein Preisgeld von bis zu umgerechnet 115 Millionen Euro freuen.

Wann und wo ist das Finale der Klub-WM 2025?

Das Endspiel findet am 13. Juli 2025 im MetLife Stadium in East Rutherford statt.

(skysport.de// APA)

Beitragsbild: Imago