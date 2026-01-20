Mit Inter vs. Arsenal: Alle Spiele der UEFA Champions League heute live

Borussia Dortmund zu Gast bei Tottenham Hotspur und Kevin Danso ab 20:00 Uhr live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2

Didi Hamann kommentiert die Partie des BVB aus dem Stadion in London an der Seite von David Eder

Zudem Inter Mailand gegen den FC Arsenal und Real Madrid gegen AS Monaco live & exklusiv bei Sky

Die Experten in der Königsklasse: Am Dienstag begrüßen Jan Age Fjörtoft & Adi Hütter die Zuseher:innen

Analyse-Experte Marko Stankovic versorgt Fans mit Einblicken in die Spielzüge der Spitzenteams

Borussia Dortmund ist heute ohne den verletzten Marcel Sabitzer in London bei Tottenham Hotspur und Kevin Danso zu Gast. Beide Teams stehen aktuell punktgleich in der Tabelle. Während die Londoner jedoch in der Premier League seit vier Ligaspielen auf einen Sieg warten, ist der BVB in der Deutschen Bundesliga seit elf Spielen ungeschlagen. Triumphieren die Borussen auch in der Königsklasse, oder können sich die Spurs durchsetzen? Die Antworten auf diese Fragen gibt es live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2. Sky Experte Didi Hamann kommentiert die Partie an der Seite von David Eder aus dem Stadion in London.

Zeitgleich empfängt Inter Mailand den FC Arsenal. Die Londoner sind in der UEFA Champions League weiterhin ohne Punktverlust und wollen diese Erfolgsserie auch gegen die Mailänder fortsetzen. Das Team von Christian Chivu möchte nach zwei Niederlagen in Folge in der Königsklasse wieder auf die Siegerstraße zurückkehren und der Mannschaft von Mikel Arteta die ersten Punkte in der Ligaphase abnehmen. Ob das gelingt, sehen Fans live & exklusiv auf Sky Sport Austria 3.

Auch Real Madrid ist heute im Einsatz und trifft auf die AS Monaco. Nach dem Abgang von Xabi Alonso steht nun Alvaro Arbeloa an der Seitenlinie der Königlichen und möchte nach der Niederlage gegen Manchester City im letzten Spiel der Königsklasse wieder drei Punkte einfahren. Für die Monegassen zählt jeder Punkt, um sich in den Top 24 zu behaupten. Wer die Partie für sich entscheiden kann, ist live & exklusiv auf Sky Sport Austria 3 zu sehen.

In den weiteren Spielen am Dienstag sehen Sky Kund:innen ab 16:30 Uhr die Partie Kairat Almaty – FC Brügge, ab 18:00 Uhr Bodø/Glimt – Manchester City und ab 21:00 Uhr die Matches Sporting Lissabon – Paris Saint-Germain, Olympiakos Piräus – Bayer Leverkusen, FC Kopenhagen – SSC Napoli und FC Villarreal – Ajax Amsterdam. Sky Seher:innen können sich zudem auf die Original Sky Konferenz auf Sky Sport Austria 1 freuen.

Sky Anchor Martin Konrad empfängt die Zuseher:innen am Dienstag gemeinsam mit Gast-Experte Adi Hütter und Sky Experte Jan Age Fjörtoft zur UEFA Champions League. Marko Stankovic liefert als Analyse-Experte detaillierte Einblicke in die Spielzüge der Spitzenteams.

Die UEFA Champions League am Dienstag

16:30 Uhr

Kairat Almaty – FC Brügge live auf Sky Sport Austria 2

18:00 Uhr

Bodø/Glimt – Manchester City live auf Sky Sport Austria 1

20:00 Uhr

Tottenham Hotspur – Borussia Dortmund mit umfassender Vorberichterstattung live auf Sky Sport Austria 2

Kommentar: David Eder

Co-Kommentar: Didi Hamann

21:00 Uhr

Inter Mailand – FC Arsenal live auf Sky Sport Austria 3

Real Madrid – AS Monaco live auf Sky Sport Austria 4

Sporting Lissabon – Paris Saint-Germain live auf Sky Sport Austria 5

Olympiakos Piräus – Bayer Leverkusen live auf Sky Sport Austria 6

FC Kopenhagen – SSC Napoli live auf Sky Sport Austria 7

FC Villarreal – Ajax Amsterdam live auf Sky Sport Austria 8

Die Original Sky Konferenz live auf Sky Sport Austria 1

Moderation: Martin Konrad

Gast-Experte: Adi Hütter

Sky Experte: Jan Age Fjörtoft

Sky Analyse-Experte: Marko Stankovic

